Como mellorar a cantidade de proteína en pradarías forraxeiras?

Na actualidade, o gandeiro de vacún está a sufrir día tras día subas nos custos dos pensos compostos, motivadas polas altas cotizacións das materias primas que as compoñen, e esta situación, dados os acontecementos internacionais, parece que chegou para quedar e non ser algo puntual.

É posible compensar este aumento na factura dos pensos, se se manexan adecuadamente outros factores que inflúen dunha maneira directa sobre o custo do penso, como é a realización dunha fertilización rendible das pradarías.

Cun manexo adecuado do abono nitroxenado, aportado no momento correcto, á dose necesaria, na forma química máis asimilable e preferiblemente acompañado de xofre totalmente asimilable, pódese asegurar un aumento significativo da produción de proteína por hectárea.

Un abono nitroxenado pódese mercar en tres formas químicas únicas ou combinadas entre si:

Ureica ou Amídica

Amoniacal

Nítrica

O nitróxeno en forma ureica ou amidica presenta como característica principal que non pode ser directamente asimilado polo cultivo. Por tanto, necesita dunha transformación para pasar a nitróxeno amoniacal. Esta transformación está condicionada pola temperatura e humidade presente no solo, se non é a adecuada provoca perdas de Nitróxeno en forma de gas amoníaco.

Iso quere dicir que parte do nitróxeno pagado polo gandeiro pérdese na atmosfera. Estas perdas por volatilización ou por lavado dependen do ano e das condicións, pero poden chegar a ser moi elevadas.

O nitróxeno en forma amoniacal queda fixado nas arxilas do chan e apenas ten perdas, por isto o cultivo írao tomando en función da súa transformación a nítrico.

O nitróxeno en forma nítrica é como os cultivos prefiren absorber o nitróxeno, fano rápida e facilmente, o que os converte nos máis eficientes por unidade de nitróxeno aportada.

A aplicación de fertilizantes nítrico – amoniacales, combinados con xofre, permite mesmo duplicar a cantidade de proteína por hectárea

Queda demostrado por ensaios de fertilización realizados en pradaría, que se pode chegar a alcanzar teitos produtivos de até o dobre de proteína por hectárea, se se aplican fertilizantes combinando as formas nítrico-amoniacales con xofre altamente asimilable.

Estas graficas representan os resultados dunha pradaría onde se realizaron dous tratamentos de nitroxenados o 28 de maio coas mesmas unidades, segándose o 30 de xuño.

Tratamento 1: Fertilizante nitroxenado de importación

Tratamento 2: Nitro sulfato amónico 26% (NSA) de Fertiberia

