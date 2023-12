Cisternas flexibles Labaronne: Unha solución económica e sen malos cheiros para almacenar xurros

O almacenamento do xurro é un dos puntos críticos nas gandarías en estabulación, especialmente en vacún de leite e en porcino. A construción de fosas é custosa, esixe numerosas licenzas e se non está cuberta reduce considerablemente a súa eficiencia ao recoller tamén a auga de choiva. Por non falar dos malos cheiros que se xeran na fosa e do nitróxeno que se perde, e por tanto valor fertilizante do xurro, a través das emisións de amoníaco.

Estes inconvenientes teñen fácil solución se se opta polos depósitos flexibles Labaronne, unha alternativa sinxela, segura e duradeira para o almacenamento do xurro. Inventados e fabricados pola empresa francesa Labaronne hai 60 anos chegan a España grazas a Nutriset, empresa barcelonesa que os distribúe para toda a península ibérica.

As cisternas flexibles Labaronne son a MTD (Mellores Técnicas Dispoñibles) máis eficiente para o almacenamento de xurro. Reducen as emisións de amoníaco nun 100% e cumpren coa normativa europea de redución de emisións. Ademais, son perfectas para eliminar riscos laborais, xa que non deixan escapar vapores e eliminan a posibilidade de caídas ao interior.

Estas son as principais vantaxes dun produto que conta cunha garantía de 10 anos sobre o tecido e as soldaduras:

-Moi fáciles de instalar:

As cisternas flexibles de Labaronne son moi fáciles de instalar en tres sinxelos pasos: abrir, desenrolar e desdobrar. Unha vez feito esta conéctanse á tubaxe pola que entrará o xurro e xa poden entrar en funcionamietno. Sen necesidade de obras, son a solución máis práctica e intelixente para o almacenamento de líquidos.

Sen necesidade de permisos de obra, adáptase a calquera superficie plana e sólida. Baixo custo e sen gastos extras de mantemento. Lixeiro e fácil de transportar, con reparacións sinxelas e montaxe rápida. Pódese desmontar con facilidade e recolocar para non afectar o terreo dispoñible.

-Alta calidade do produto:

Están feitas cun trenzado de poliester ultrarresistente e logo bañadas en PVC flexible. Esta combinación é a que fai que sexan flexibles e moi resistentes. Están preparadas para soportar temperaturas de entre -30º e 70º en exteriores e agauntar a radiación solar grazas ao seu tratamento anti-UV.

As cisternas Labaronne están fabricadas cumprindo a normativa ISO 9001, con tecido adaptado a cada capacidade e soldado por Alta Frecuencia para asegurar resistencia, seguridade e estanqueidade das unións, sen roturas por degradación.

O seu volume está garantido cun coeficiente de seguridade e ten unha longa vida útil (hai cisternas con máis de 45 anos de servizo).

-Amplo rango de capacidades:

Dispoñen dunha ampla gama de capacidades de cisternas, que van desde uns poucos litros até 2 millóns de litros. Ademais, ofrecen a posibilidade de modular volumes con varias cisternas interconectadas, todo a medida para adaptarse ás necesidades de cada gandaría.

-Almacenamento seguro, sen malos cheiros e sen perdas de amoníaco:

Os depósitos Labaronne non conteñen aire no seu interior, senón que se inflan e desinflan en función da cantidade de produto que entre e saia. Isto evita os malos cheiros propios do xurro e reduce as emisións de amoníaco á atmosfera por completo. Está considerada a mellor solución para isto porque é a única que reduce esta contaminación ao 100%.

Ademais, estas cisternas son seguras, sen risco de accidentes por caídas.

-Asesoramento individual para cada gandaría antes e despois da venda:

En Nutriset, ademais, acompañan e aconsellan aos responsables das explotacións gandeiras para crear proxectos individuais, valorando cada caso independentemente en lugar de vender produtos estándar. Tamén dispoñen dun servizo técnico que axuda nas instalacións de grandes proxectos para asegurar a calidade de todo o proceso. En Nutriset nunca deixan ao cliente só, senón que o acompañan de principio a fin.

Máis información:

Teléfono: 93 836 00 62

labaronne@nutriset.com

Páxina web