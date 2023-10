Sogevinus: “Coas cubertas vexetais os solos aguantan mellor a seca e evitamos escorrentía”

Marcio Nóbrega, é responsable de viticultura en Sogevinus, un dos grupos adegueiros máis importantes de Portugal, con 250 hectáreas de viñedo na rexión vitícola do Douro, caracterizada polas súas pendentes e viticultura en solcalcos.

Nesta adega levan dende o ano 2006 traballando con Fertiprado para implantar cubertas vexetais nos seus viñedos. Con esta técnica conseguen mellorar a estructura do solo, incrementar a biodiversidade e reducir os abonos de síntese, xa que as leguminosas das mesturas pratenses que empregan fixan nitróxeno atmosférico. Ademáis, están a ver tamén resultados moi positivos no que é a mellora da capacidade dos solos para reter auga, reducir a escorrentía e resistir mellor as períodos de seca, algo clave nun escenario de cámbio climático.