Premio a Syngenta polos seus 69 anos de apoio ao galego a través do seu Almanaque Agrícola ZZ

Todos os profesionais da agricultura galega e calquera técnico ou agricultor que pasase pola fábrica de Syngenta no Porriño (Pontevedra), coñece ben o Almanaque Agrícola ZZ, cuxos exemplares sempre están na súa recepción e que desde hai máis de 69 anos converteuse nunha publicación de referencia en Galicia. Un dos motivos que fixeron desta guía unha publicación tan querida e demandada é o seu uso do galego desde os seus inicios, sendo a primeira publicación impresa deste tipo que no ano 1952 decidiuse a usar o idioma local que, por aquel entón, non era oficial e utilizábase practicamente só no ámbito familiar.

Esta firme aposta pola difusión do galego a través do “Almanaque Agrícola ZZ” de Syngenta, foi a causa pola que se lle outorgou unha mención espacial nos XXVII Premios de Publicidade en Galego, que outorga a Xunta de Galicia e que se entregaron no Pazo do Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela. É importante mencionar que o Almanaque Agrícola ZZ foi presentado a estes premios polo Foro Enrique Peinador, unha institución que busca fomentar a normalización e o uso do galego e que mandou á Xunta de Galicia un artigo sobre a historia desta publicación.

O premio foi recollido por Javier Bardón, Director de Mercadotecnia de Syngenta en Iberia, e Inmaculada Mosquera, directora da fábrica da compañía no Porriño (Pontevedra) que destacaron o esforzo e a vocación de servizo ao agricultor de todos os que participaron nesta publicación técnica, que conseguiu o reto máis difícil: que teña un público moi amplo e totalmente fiel que a demanda e colecciona ano tras ano.

Así o lembra o escritor galego Xavier González Martínez, nun artigo en Galicia Dixital: “Ao longo da miña longa vida estiven en moitas casas de labregos que nunca tiveron un libro escrito en galego, pero si que todos tiñan unha colección do Almanaque Agrícola ZZ, unha publicación dunhas 80 páxinas para difundir tratamentos contra as pragas. O Almanaque Agrícola ZZ tivo un gran éxito ao conxugar a utilidade de difundir entre os agricultores galegos a súa propia lingua mentres se informaba sobre unha ampla gama de produtos e usos fitosanitarios”.

Todo o universo agrícola galego está incluído: un calendario mensual con predicións climatolóxicas pola vella, as cabañuelas; unha estatística meteorolóxica das principais estacións climáticas; un artigo sobre árbores singulares; un concurso etnográfico ao que concorren habitualmente interesados pola cultura galega, ademais dunha serie de recomendacións agrícolas e unha utilísima táboa de transformación de superficies dos tradicionais “ferrados” galegos segundo poboacións.

Lembremos que o Almanaque Agrícola ZZ foi unha publicación creada polos entón Laboratorios Zeltia desde as súas instalacións do Porriño, que hai son un dos centros de produción principais de Syngenta en Iberia. Ao longo dos anos e as diferentes compras e fusións de empresas, os responsables da fábrica do Porriño sempre mantiveron o Almanaque Agrícola ZZ, polo que chegou até os nosos días e é, seguramente, a publicación máis apreciada polos agricultores galegos.

