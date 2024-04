Piden que España rexeite o novo regulamento para transporte de animais

O sector gandeiro cárnico español volve mostrar a súa preocupación ante os novos regulamentos europeos en materia de Benestar Animal. Catorce das organizacións gandeiras, agroalimentarias e veterinarias máis destacadas en España (Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas agro-alimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA e Veteindustria) uníronse e enviaron un comunicado conxunto dirixido directamente ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, para que España rexeite o novo Regulamento Europeo relativo á protección dos animais durante o transporte e as operacións conexas, polo que se modifica o Regulamento (CE) n.º 1255/97 do Consello e se derroga o Regulamento (CE) n.º 1/2005 do Consello.

Estas organizacións insisten en que o novo regulamento non ten suficiente base científica e non asegura unha mellora no benestar dos animais durante o transporte respecto da situación actual. Evidénciase que a proposta non foi o suficientemente traballada e que o seu impacto social, económico e ambiental non foi debidamente estimado. Así mesmo, sosteñen que a solución debe ser traballar para mellorar a implementación do actual marco lexislativo, o máis esixente do mundo, o que permitiría seguir aumentando o benestar dos animais.

Os firmantes consideran que as esixentes medidas do novo regulamento arriscan a sustentabilidade económica de moitas áreas rurais en territorios máis desfavorecidos e despoboados, reducirían a diversidade cultural e beneficiarían os intereses de países que ocupan unha posición privilexiada para o comercio de animais, mentres se condenaría aos países periféricos (e os territorios insulares) a unha grave desvantaxe competitiva, que soportarían custos desproporcionados.

“Por todo isto, pedimos enerxicamente que a posición de España ante o Consello sexa a de rexeitar a proposta e esixir a súa retirada, opoñéndose frontalmente á mesma, polos graves danos que ocasionaría á produción gandeira española, á cadea de valor dos alimentos de orixe animal, aos cidadáns (sexan produtores ou consumidores), á economía e ao desenvolvemento rural do noso país, á súa cultura gastronómica e ao modelo produtivo español. En todo o sector estamos unidos ante esta proposta incoherente” aseguran conxuntamente os portavoces destas organizacións.

As graves consecuencias para España

España é un dos principais países produtores da UE e cumprir esta nova normativa implicaría a diminución da capacidade produtiva e da competitividade da produción gandeira e de alimentos de orixe animal do noso país.

Estas son as principais razóns polas que os asinantes consideran que non é viable este Regulamento:

1. Impide o comercio xusto e equilibrado entre os países membros da Unión Europea. Por efecto da limitación das horas de viaxe e das temperaturas permitidas para o transporte, os gandeiros españois non poderían recibir animais para a súa cría de países onde se compran actualmente, nin tampouco exportar xenética de alto valor ao resto do mundo.



2. Carga administrativa sen precedentes. As obrigas recollidas na proposta de norma levan un custo administrativo, burocrático e de persoal moi alto e moitas granxas non contan con medios para levalo a cabo e os máis pequenos serán os máis afectados.

3. O sector de produción animal español sofre unha clara discriminación pola súa situación xeográfica e condicionantes naturais. Na proposta de norma, as temperaturas e a diversidade xeográfica do noso país son moi condicionantes para nós e esta proposta supón un agravio comparativo respecto doutras rexións europeas se as comparamos coas temperaturas medias de España.

4. Traballo nocturno. As dificultades para transportar animais durante o día en períodos longos do ano obrigará aos traballadores do sector gandeiro e actividades conexas a traballar máis horas durante a noite. Isto implicaría que a produción animal tería un custo maior, máis riscos laborais, maiores dificultades para conciliar e un maior risco para a seguridade viaria, entre outros.

5. Diminución das exportacións. Se esta proposta progresa, a capacidade exportadora de España veríase gravemente reducida. O impacto non afectaría unicamente os gandeiros, senón tamén á cadea alimentaria que depende dos produtos de orixe animal (industrias de transformación e despezamento, principalmente, pero tamén ás fábricas de pensos e de insumos necesarios para a produción animal e dos seus produtos transformados, e aos transportistas de animais e os seus produtos).



6. Inflación e diminución dos ingresos do Estado. Se se aprobase o texto, o consumidor pagaría os incrementos de custo de produción dos produtos básicos. Sería máis caro consumir carne, ovos ou peixe, especialmente para as persoas con rendas máis baixas da poboación.