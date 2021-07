O grupo Aresa celebra o seu 50 aniversario mirando ao futuro

O grupo Aresa celebra este ano o seu 50 aniversario e faino reafirmando os seus valores, que guiaron a súa andaina neste medio século de vida: calidade, servizo e asesoramento ao cliente, innovación e sustentabilidade. E todo iso cun obxectivo fundamental, o de mellorar a rendibilidade de agricultores e gandeiros e axudar ao medio rural galego.

Aresa foi fundada por Álvaro Rodríguez Eiras en Lugo no ano 1971, nun baixo alugado na rúa Montirón. Dous anos máis tarde, Aresa trasladaba a súa sede á actual, na Avenida de Madrid número 187, onde constrúe a nave que alberga as súas oficinas centrais.

O fundador da empresa, Álvaro Rodríguez Eiras, empezou a traballar aos 18 anos na tenda do seu pai en Meira

Aresa dispón dunha ampla gama de fertilizantes sólidos, líquidos, solubles, ecolóxicos e nutricionais, coa formulación máis adecuada para cada terreo e cultivo e formatos que se adaptan ás necesidades de todo tipo de clientes, desde sacos de 25 e 40 quilos a big bags de 600 quilos ou camións de 24 toneladas.

A empresa complementa a súa gama de produtos con bioestimulantes, emendas cálcico-magnésicas, pensos, cereais, fitosanitarios, sementes e todo tipo de subministracións agrícolas, gandeiras, para horta ou xardín e para mascotas.

A empresa dispón de fábrica de abonos en Rábade e de pensos en Begonte, ademais de tendas en Lugo, Meira e Foz

Con ocasión do 50 aniversario do grupo, renováronse as páxinas web de Aresa e Cecoagro para mellorar a experiencia dos usuarios, cunha estrutura de navegación doada e con todos os contidos que poden resultar de interese, co obxectivo de seguir dando a coñecer a empresa, os seus servizos e os seus produtos.

Un fertilizante adaptado a cada cultivo

En 1987 Aresa adquire en Rábade a súa primeira gran planta de fabricación, de 4.000 m2, cuxa capacidade terá que ser duplicada en tan só 10 anos. Así mesmo, a partir de 2019 Aresa potenciou a súa planta de blending e desenvolveu a nova gama de fertilizantes técnicos, Protech, que introduce as últimas tecnoloxías dispoñibles en materia de fertilización, especialmente dispoñibles para minimizar as perdas de nutrintes e optimizar a súa dispoñibilidade.

Aresa potenciou a súa planta de blending e desenvolveu a nova gama de fertilizantes técnicos Agroland Protech, que minimizan as perdas de nutrintes e optimizan a súa dispoñibilidade

Entre a ampla gama de fertilizantes que fabrica Aresa atópanse desde o clásico Fertimón; Fertiland, unha gama de abonos complexos dispoñible para os principais cultivos de Galicia; Expertise, desenvolvidos para corrixir as carencias nutricionais dos chans; Forestland, con tecnoloxía de encapsulado para unha liberación controlada; ou Agroland Garden para horta e xardín.

Cecoagro, pensos para todo tipo de gando e mascotas

En 2003 nace Cecoagro, un almacenista de produtos agrícolas e gandeiros, que conta cunha fábrica de pensos de gandería localizada en Begonte, onde fabrica, entre outros, os pensos Avantis para vacún, porcino, aves, coellos, ovino e equino.

Nos últimos anos a empresa emprendeu unha nova etapa de expansión, estando hoxe presente en 40 países coas súas liñas de penso de mascotas Avantis, Petcool e Pure

Nos últimos anos, o Grupo Aresa emprendeu unha nova etapa de expansión, abordando novos mercados, tanto nacionais como internacionais, estando a día de hoxe presente en 40 países coas súas liñas de penso de mascotas Avantis, Petcool e Pure.

Todocampo, todo en xardinería e subministros

En 2002 fúndase Todocampo, cadea de tendas de produtos para a agricultura, gandería, xardinería e mascotas, que conta na actualidade con tres tendas, en Lugo, Meira e Foz.

Desde 2018, e xa con Carlota López Pardo como adxunta á presidencia, o grupo Aresa iniciou unha nova etapa de apertura a novos mercados, estando presente na actualidade en Castela e León, Asturias e Portugal, onde prosegue o seu proceso de expansión en todo o noroeste peninsular.

Aresa está presente tamén en Castela e León, Asturias e Portugal

Son mercados onde a empresa lucense fai valer a súa ampla experiencia de medio século centrada na distribución e comercialización de produtos para a agricultura e a gandería.