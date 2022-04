Multicote Agri™ e CoteNMix™, unha nutrición precisa e eficaz para as explotacións forestais

O abonado preciso e eficaz é necesario desde o viveiro ata o momento de plantación e posteriores anos. Unha nutrición eficiente asegura un crecemento óptimo e un fortalecemento da planta, garantindo unha alta porcentaxe de supervivencia e maiores crecementos



Multicote™ Agri asegurando a supervivencia

A correcta fertilización aumenta o diámetro do tronco e a altura. Multicote™ Agri, de Haifa é un fertilizante de liberación controlada especialmente deseñado para a nutrición das árbores forestais durante meses, impulsando o crecemento e eliminando a mortalidade das plantas novas.

Este fertilizante baséase na tecnoloxía de recubrimento polimérico de Haifa. Multicote™ Agri libera os nutrientes ao solo de forma controlada en función unicamente da temperatura do chan, por tanto producirase unha maior liberación cando esta aumenta, o que coincide co incremento das necesidades das árbores.

Ao atoparse os nutrientes encapsulados, o abono pode aplicarse de forma localizada preto e en contacto co sistema radicular, xa que se evitan posibles problemas derivados do exceso dalgún dos elementos nutrientes en contacto coa raíz.

A lonxevidade do fertilizante caracterízase para 21ºC de temperatura media do solo, sendo a súa duración no chan maior canto menor é a temperatura media deste. A seguinte táboa mostra a lonxevidade de liberación segundo a temperatura media do chan.

CoteNMix™: mantemento da plantación

Multicote™ Agri asegura a correcta fertilización garantindo cunha aplicación sinxela o fortalecemento e a supervivencia das novas plantacións. Haifa completa a fertilización das explotacións forestais con CoteNMix™ un fertilizante de liberación controlada de nitróxeno (igual que Multicote Agri) para o mantemento das árbores os anos posteriores á plantación.



Galiforest 2022

Haifa asistirá á próxima celebración da sexta edición de Galiforest, que se celebrará en Sergude, Boqueixón (A Coruña) entre o 30 de xuño e o 2 de xullo. Alí presentará a súa ampla gama de produtos e as últimas novidades.