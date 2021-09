O GDR 4 adicará 470.124,85€ para dinamizar o rural nos 7 municipios da comarca de Lugo

Cubríronse a totalidade de fondos destinados á posta en marcha de proxectos para a actual convocatoria, o que implica unha execución do 100% do orzamento dispoñible

A Xunta Directiva do Grupo para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo (GDR 4) vén de aprobar a selección de proxectos para subvencionar distintas iniciativas de dinamización do rural nos sete municipios que engloba (Friol, O Corgo, Castroverde, Guntín, Outeiro de Rei, Rábade e a zona rural de Lugo).

As axudas cubrirán ata o 50% en proxectos produtivos e ata o 90% en proxectos non produtivos do total do coste dos proxectos, tanto en actuacións promovidas polas entidades públicas como privadas, unha financiación que se producirá con cargo aos programas europeos Leader e Feader.

A Xunta Directiva explicou que nesta convocatoria cubríronse a totalidade de fondos destinados á posta en marcha de proxectos, o que implica unha execución do 100% dos fondos destinados.

O presidente do grupo e alcalde de Friol, José Ángel Santos, alenta a todos aqueles emprendedores e emprendedoras a que se poñan en contacto con eles. “Animo a todos os interesados a que elaboren as súas propostas canto antes ou que se dirixan á sede do GDR para coñecer en detalle os requisitos destas axudas Leader, pois son dun calado importante para amparar iniciativas de desenvolvemento en distintos sectores”, comentou.

José Ángel Santos mostrouse orgulloso polos bos resultados do grupo de desenvolvemento rural e confía en que se dea visibilidade ao traballo que se realiza con estes fondos europeos.

Solicitudes

En canto a solicitudes recibidas, nesta convocatoria alcánzanse os 2.809.811,58€ en proxectos produtivos e 411.568,56€ en proxectos non produtivos, que, tendo en conta os fondos asignados ao GDR 4 nesta convocatoria, sería necesaria unha ampliación de fondos de 597.550€ para que se puidesen financiar todas as solicitudes que se recibiron.

Por outra banda, no que se refire ao emprego, os proxectos recibidos no GDR 4 suporán a creación e consolidación de 38 empregos. Aínda que xa se realizou a selección de proxectos, a convocatoria permanece aberta todo o ano para que poida presentarse en calquera momento e unha vez se faga a acta de non inicio, os emprendedores poidan xa empezar ao seu ritmo cos traballos que consideren para a posta en marcha do proxecto.

Balance

En anteriores convocatorias, as axudas do GDR 4 permitiron poñer en marcha un hotel cultural, unha carpintería metálica, un centro colaborativo e unha clínica dental en Friol, mellorar a accesibilidade dun hotel no Corgo, a ampliación dunha residencia canina en Outeiro de Rei, un centro de lavado de cisternas en Castroverde e a creación dun espazo multidisciplinar e polivante de uso público en Rábade.