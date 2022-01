McCormick, en sintonía co territorio galego

O minifundio e o policultivo son trazos distintivos da agricultura tradicional galega, aínda que cada vez toma máis forza unha agricultura profesional e de servizos. Só aquelas marcas capaces de adaptarse a todos eses matices poden ofrecer verdadeiras solucións aos requirimentos dos profesionais do campo. E McCormick, coa súa amplitude de gama e as múltiples opcións de especialización dos seus tractores, sabe moi ben como atender todas estas necesidades

Nunha rápida ollada da agricultura galega destaca o feito de que o 85% das súas explotacións teñen unha superficie inferior a 5 ha, e apenas chegan ao 2% as que superan as 20 ha, o que indica o alto grao de minifundismo da agricultura galega. Preto do 65% das explotacións dedícanse a producir unha ampla variedade de produtos, o denominado “policultivo”, tanto para o consumo humano como para a alimentación da cabana gandeira. A pesar de que a diversidade da produción é a opción predominante, nos últimos anos téndese a unha maior especialización produtiva que aumenta a calidade e o recoñecemento dos bens producidos. E para iso cada vez é máis necesaria maquinaria específica que permita lograr o máximo rendemento.

O territorio galego ofrece grandes contrastes climáticos e de chans entre o litoral e o interior, con grandes planicies ou lombas suaves e macizos montañosos. Así, o litoral das Rías Altas presenta un mosaico de usos da terra con forte presenza de eucaliptos nos montes e millo e praderías de forraxe en terras de cultivo, que no oeste combinan con cultivos como a pataca. No litoral das Rías Baixas atopamos unha estrutura similar, que inclúe a depresión litoral Santiago-Tui, onde se dá unha maior benignidade climática e os pasteiros e montes ocupan menor superficie relativa, mentres que o millo e praderías de raigrás dominan a superficie cultivada. Nas planicies do interior noroccidental e lucense a vocación é gandeira de vacún, especialmente o leiteiro, caracterizada polos espazos máis extensos tan representativos da agricultura galega. As depresións, sementadas de pataca, cereais (millo, trigo e centeo) ou nabo altérnanse con pradería e pastos, con algunhas zonas de rega.

Máis ao sur, nas depresións ourensás, o clima sub-oceánico favorece o cultivo da vide, en combinación con herbáceos e pastos. Tamén hai presenza de froiteiras e regadíos nas zonas máis baixas. A gandería sen terra complementa a economía agraria da zona. As serras dos bordos prelitorais son especialmente aptas para a silvicultura, mentres que nos macizos montañosos do interior, menos favorecidos climaticamente, concéntrase unha maior gandería extensiva.

Polivalencia agrícola e gandeira

A agricultura de Galicia está claramente orientada cara á alimentación do gando, xa que nas terras cultivadas predominan os cultivos forraxeiros e prados naturais, existindo tamén unha relevante superficie destinada a pasteiros e montes pastoreados. Os últimos datos do MAPA sinalan unha superficie total de 793.875 ha dedicadas a cultivos forraxeiros, cunha produción de 6.620.561 toneladas. Do total da superficie, 513.129 ha corresponden a prados e pastos permanentes e o resto a plantas cultivadas en verde (280.746 ha), aínda que a produción destas últimas (5.793.087 toneladas) supera amplamente ás primeiras.

Dentro dos cultivos forraxeiros destacan as praderías polifitas, con 204.139 ha e 3.743.915 t de produción, seguidas do millo forraxeiro, que no total da comunidade alcanza as 70.430 ha que producen 1.978.181 toneladas e dos cultivos de leguminosas para colleita en verde con preto de 2.500 ha.

Todo iso para alimentar a unha cabana gandeira de gran importancia, sobre todo en canto a produción leiteira, que xera o 1,5% do PIB da comunidade e supón o 24% da produción final agraria. A finais de 2019 había 7.142 explotacións leiteiras en Galicia, cunha produción de 2,8 millóns de toneladas de leite (38,6% da produción nacional), o que sitúa a Galicia entre as 10 primeiras rexións produtoras de Europa.

Galicia produce cada ano máis de 90 millóns de quilos de carne bovina, un produto especialmente valorado no mercado que ten na Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega o seu buque insignia, con máis de 21.600 millóns de kg. Tamén destaca polo número de granxas porcinas e avícolas.

Tractores polivalentes para ambos mundos As actividades forraxeiras e gandeiras están intimamente ligadas no territorio galego, e para lograr os mellores resultados en ámbalas dúas son necesarios equipos capaces de atender as demandas procedentes de ámbolos dous mundos. E que mellor que a Serie X6.4 VT- DRIVE de McCormick, tractores sempre dispostos e sumamente polivalentes para atender as dúas necesidades. O tractor X6.4 VT- DRIVE capta inmediatamente a atención polo estilo moderno e agresivo dos modelos McCormick de última xeración, un deseño estudado para conferir ao vehículo un aspecto compacto e poderoso. A nova cabina de catro montantes está deseñada para ofrecer unha visibilidade inigualable e un confort superior. A Serie componse de tres modelos con transmisión VT- Drive, todos eles equipados con motores Betapower con sistema Power Plus que desenvolven potencias máximas de entre 121 e 140 CV. Os tractores X6.4 VT- DRIVE contan cun elevador electrónico traseiro que proporciona unha capacidade de elevación de ata 5400 kg, unha toma de forza de catro velocidades e un circuíto hidráulico de centro pechado que proporciona un caudal máximo de 110 l/ min. O elevador e a toma de forza dianteiros converten ao McCormick X6.4 VT- DRIVE nun tractor extremadamente polivalente e versátil. A cabina equipa unha suspensión mecánica que se integra co sistema de suspensión da ponte dianteira mellorando o confort de condución durante as operacións de transporte e os desprazamentos por estrada. Cunha relación peso-potencia de 37 kg/ CV, o X6.4 está listo para demostrar a súa valía nas explotacións mixtas galegas.

Un tractor de calidade para producir un viño de calidade

Entre as producións agrícolas galegas tamén destacan, como non, os seus excelentes viños. Na comunidade galega hai un total de 24.098 ha de viñedo, con especial importancia na provincia de Pontevedra, con 11.749 ha, seguida de Ourense (8.174 ha), A Coruña (2.302 ha) e finalmente Lugo, con 1.873 ha. Trátase dun produto de recoñecido prestixio, do que dan mostra as cinco denominacións de orixe que atopamos ao longo da comunidade: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras.

A diversidade característica de toda a comunidade galega tamén afecta as súas vides, o que se traduce en moi variadas formas e técnicas de produción. Entre elas, dentro da D.O. Rías Baixas, onde a choiva e a humidade do chan é máis notable, as vides condúcense en emparrados, mellorando o seu estado sanitario pero facendo preciso o uso de tractores de baixa altura para a súa manexo. Máis no interior, a espaldeira faise cada vez máis frecuente, mentres que nas zonas con maior influencia do clima mediterráneo practícase a poda en vaso, con cepas moi preto do chan.

Unha práctica habitual nos viñedos das ladeiras dos vales e montañas galegos é a construción de bancais que permiten salvar as acusadas pendentes, especialmente na DO Ribeiro, onde reciben o nome de socalcos ou bocarribeiras, e na DO Ribeira Sacra, onde se denominan muras, muros, paredós ou calzadas.

Sen esquecer o policultivo, con alta presenza de hortas familiares para abastecerse de produtos de primeira necesidade ou con pouca extensión de terreo, unha mostra máis do minifundismo galego.

O traballo neste tipo de condicións é cousa de auténticos especialistas, como o son os McCormick X4 F e X2. A innovadora Serie X4 F de McCormick establece unha nova referencia no mercado dos tractores para cultivo en ringleiras. A Serie comprende cinco modelos adaptados a diferentes necesidades de aplicación: o modelo F, tractor estreito ideal para traballar en fileiras estreitas; o modelo N para cultivos de fileiras estreitas conducidas en vaso, ten o mesmo ancho de vía do modelo F e a cabina estreita do modelo V para emparrados; o modelo XL é un froiteiro ancho para traballar en fileiras anchas e en campo aberto.

A Serie X4 F ofrécese en versión plataforma para os modelos F, N, GE, GB e XL. A gama contempla varias opcións de transmisión e de eixo dianteiro e traseiro con diferentes distancias entre eixos, alturas e anchos de vías. Entre os modelos destaca o modelo GE para pasar por baixo de ponlas baixas e GB, ultra baixo para traballar en cultivos emparrados.

A Serie X2 dispón de dúas configuracións: Standard, dispoñible nas versións con plataforma ou cabina e GE (Ground Effect) só en versión plataforma, que, mediante un axuste “baixo” –que se obtén grazas a redutores traseiros e eixos dianteiros especiais–, reduce aínda máis a altura total desde o chan do capó e guardabarros, de maneira que resulta perfecto para traballos baixo cuberta ou toldos. Grazas aos motores de 1,9 litros Turbo Aftercooled, os dous modelos da gama, o X2.055 e o X2.060, alcanzan potencias máximas de 49 e 57 CV (ISO) respectivamente, con pares máximos de 180 e 200 Nm xa dispoñibles a 1200 revolucións por minuto. Entre as novidades máis importantes, destaca a dispoñibilidade do mando Engine Memo Switch que permite memorizar as revolucións do motor e recuperalas rapidamente grazas a un cómodo interruptor na consola dereita.

Máxima potencia para producir o cereal galego

A produción de cereal, aínda que non é maioritaria, si está a tomar cada vez maior importancia. En Galicia dedícanse unhas 34.700 ha ao cultivo de cereais en gran, cunha produción de 148.614 toneladas. Ourense, con case 15.000 ha, é a principal provincia produtora, seguida da Coruña con algo máis de 8.500 ha.

É clara tendencia nos últimos anos a de recuperar as variedades autóctonas, como o trigo do país, clave para a produción da nova Indicación Xeográfica Protexida de Pan Galego.

Doutra banda, do mesmo xeito que no resto do territorio nacional, o envellecemento da poboación rural e a desaparición de explotacións familiares levou á aparición cada vez máis relevante de empresas de servizos. Estas empresas, así como as extensións cerealistas, demandan equipos máis potentes e tecnolóxicos, unha demanda para a que tamén ten resposta McCormick cos seus tractores das Series X7 e X8.

Grazas ao motor montado en chasis e ao robusto eixo dianteiro con suspensión independente, o McCormick X7 é o tractor que transmite máis potencia ao chan na súa clase. Para o X7.6, os terreos accidentados ou empinados tan típicos da orografía galega non representan un obstáculo, senón un reto cotidianamente superado. Grazas á robusta ponte dianteira con suspensión independente e á ponte traseira con freos multidiscos en baño de aceite, o X7.6 ofrece unha combinación perfecta de tracción e manobrabilidade grazas ás súas dúas transmisións dispoñibles, P6- DRIVE, con 6 velocidades baixo carga e 5 grupos completamente robotizados, e VT- DRIVE, transmisión continua que proporciona un número infinito de velocidades.

A Serie X8 é a máis potente de McCormick e componse de tres modelos con potencias de 264, 286 e 310 CV. Todos equipan motores Betapower Fuel Efficiency de 6 cilindros. A transmisión VT- Drive é unha transmisión variable continua que proporciona un número infinito de velocidades desde 0 km/ h ata o límite máximo permitido no país de circulación do vehículo (40km/ h, 50km/ h ou 60km/ h). A transmisión VT- Drive conta con catro gamas de velocidades que permiten utilizar apeiros específicos en diferentes rangos de velocidade programables polo operador.

E isto é tan só un exemplo de todo o que McCormick pode ofrecer aos profesionais do campo galego. Unha agricultura con tantos matices necesita dunha marca tan versátil como McCormick para atender todas as necesidades dunha terra tan rica en variedade como en calidade.