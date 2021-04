LG, sementes de millo que responden ás necesidades dos gandeiros

Para axudar a paliar as secas estivais, Semillas LG leva anos traballando na procura de variedades cunha maior tolerancia ó estrés hídrico . Agora, estas poden identificarse co logo HYDRANEO.

Gama Starcover, bioestimulantes para un mellor desenvolvemento

Limagrain comercializa desde hai 4 anos a súa tecnoloxía Starcover, que contribúe a que as variedades expresen todo o seu potencial.

StarCover está composto por dous bioestimulantes diferentes: o primeiro produce un incremento da superficie radicular, conseguindo que as raíces da planta abarquen máis superficie no solo, polo que aumenta a súa capacidade de chegar a máis nutrientes; o segundo bioestimulante actúa en simbiose coas raíces das plantas, solubilizando o fósforo bloqueado, á vez que constitúe un escudo protector para as raíces.

Estes dous bioestimulantes fan un efecto exponencial, conseguindo na planta máis, e mellores, raíces, plantas máis sas, máis produtivas e con máis calidade para forraxe.

Este ano ademais presentamos Starcover Secure, que ofrece protección funxicida extra, protección insecticida e un efecto de control fronte a paxaros. Desta forma, preténdese evitar calquera contratempo que poida dificultar conseguir un silo abundante e de calidade.

O ultimo label que presentamos este ano é Secure Bird Repellent, que identifica ás variedades que contan cun repelente fronte a paxaros.