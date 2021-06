ICL presenta o novo Agroblen con tecnoloxía V-Factor para novas plantacións forestais

A firma de fertilizantes vén de participar en Asturforesta, un certame internacional do sector forestal que se desenvolveu en Tineo. Trátase dunha das primeiras feiras que retomou a actividade presencial, mantendo todas as medidas de seguridade da Covid 19

ICL presentou este ano en Asturforesta o fertilizante Agroblen con tecnoloxía V-Factor, deseñado especialmente para novas plantacións forestais. É un fertilizante NPK de liberación controlada que mantén un aporte continuo de nutrientes durante 8-9 meses, o que facilita un crecemento moi uniforme do cultivo, polo que é moi axeitado para novas plantacións.

A fórmula pola que aposta ICL é un NPK reforzado con magnesio e boro, o Agroblen 8-20-7 +3MgO + 0,1 B, con tecnoloxía V-Factor, tratándose dun abono totalmente encapsulado.

A compañía de fertilizantes presentou na feira asturiana outros produtos líderes no sector, como o ‘Agroblen especial eucaliptus’ e ‘Agroblen Tablet’.

Asturforesta, tras máis dun ano de pandemia, convertiuse no certame de reencontro do sector da madeira e da industria forestal. Clientes e distribuidores de ICL aproveitaron a feira para coñecer as novidades da compañía neste segmento de mercado. Aínda que o tempo foi complicado, con fortes choivas, a feira mantivo a súa esencia de presentar equipos e maquinaria en condicións reais de traballo, o que xerou numerosas visitas.