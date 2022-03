“Garantimos un auga desinfectada para o gando, sen biofilm e a un menor custo para o gandeiro”

Lograr unha auga para o consumo humano ou animal libre de patóxenos, sen presenza de biofilm e mediante unha tecnoloxía que ademais xera un produto, o ácido hipocloroso, que pode utilizarse para mellorar a hixiene de muxido e de desinfección das instalacións gandeiras. Estas son as grandes innovacións de Anolytech, un sistema de desinfección da auga que conta cunha ampla implantación en gandarías ou industrias agroalimentarias do norte de Europa e que agora tamén chega a España.

Entrevistamos a Beatriz Calviño Vázquez, directora técnica e responsable de I+D en Anolytech España, que nos explica as claves desta tecnoloxía innovadora e as vantaxes que achega ao sector primario.

Sodes pioneiros en España na introdución da tecnoloxía de Anolytech para a desinfección de auga. Como xurdiu o voso interese por esta tecnoloxía?

Somos pioneiros e os únicos distribuidores en España. O noso interese nesta tecnoloxía xorde hai moitos anos cando empezamos a coñecer as solucións que achega a múltiples sectores e para diferentes áreas de traballo. A partir dese momento decidimos especializarnos nela, pois tiñamos claro que era e é a alternativa tanto para os procesos de desinfección convencionais, como para o avance en medidas de bioseguridade tan necesarias hoxe en día.

Cales son as principais innovacións de Anolytech respecto dos sistemas de desinfección estándar?

A principal innovación é que se trata dun produto de desinfección completamente natural, xa que provén de sustancias naturais como son a auga, o sal e a electricidade xunto coa baixa toxicidade que presenta fronte a calquera dos sistemas de desinfección estándar utilizados na actualidade. Ademais de evitar e reducir tanto os residuos plásticos como perigosos.

Poderías explicar como é o proceso de funcionamento do equipo?

O funcionamento do equipo é moi sinxelo: a solución salina entra ao equipo e coa axuda dunha pequena cantidade de corrente eléctrica, dá lugar ao proceso de electrolise, o que permite que se produzan unha serie de reaccións que dan como resultado unha solución de ácido hipocloroso (HClO) e outra de hidróxido de sodio(NaOH). A primeira, o ácido hipocloroso, utilízase tanto para a desinfección da auga, así como produto desinfectante en si mesmo.

Nunha granxa ou industria agroalimentaria, que requisitos son necesarios para poder instalar o equipo?

Simplemente necesítase unha toma de auga e un pequeno espazo que conte con ventilación para a súa instalación e acceso a un desaugadoiro.

Que capacidade de desinfección teñen estes equipos? Están adaptados a grandes explotacións?

Existen diferentes modelos dependendo das necesidades de produción de desinfectante de cada explotación. Os equipos máis pequenos que temos son para unha produción de 50l/día até os máis grandes que chegan aos 400l/día.

Os litros de auga desinfectada que se xeren van depender de diferentes factores como son a cantidade de animais con que conte a explotación, o consumo medio por animal e, o máis importante, a cantidade de ácido hipocloroso (HClO) que se dosifique en cada momento, pois ao principio será necesario aplicar unha dose maior para eliminar o biofilm das tubaxes.

Por exemplo, nunha granxa de 200 vacas adultas, estimando un consumo medio diario de 100 litros por animal (sumamos o que beben, e a auga necesaria para limpeza de sala de muxido e baldeo) , e cunha dosificación do 0,7% de HClO, podemos calcular un consumo diario duns 20.000 litros de auga e unhas necesidades de ácido hipocloroso duns 140 litros, un produto hixienizante que xera a propia máquina de Anolytech e que vai dosificando na auga para a súa desinfección.

Funcionan igualmente segundo o tipo de auga (máis ou menos alcalina)?

Si, os equipos funcionan independentemente do tipo de auga de partida. O propio equipo a través de diferentes parámetros de operación encárgase de equilibrar o pH da auga de entrada, para optimizala e ter sempre unha disolución de ácido hipocloroso (HClO) dun pH neutro.

“Garantimos unha auga libre de bacterias e sen presenza de biofilm que repercute en mellora de rendemento e aforro de custos”

Cales son as principais vantaxes que destacarías de Anolytech para a súa utilización no sector gandeiro?

Sen dúbida a seguridade extra que achega a unha explotación o ter un sistema propio de desinfección para garantir sempre unha auga libre de bacterias, así como un sistema de distribución sen presenza de biofilm. Se lle sumamos a baixa toxicidade que presentan fronte a calquera outro desinfectante convencional utilizado e a redución de envases perigosos, todos estes motivos supoñen un aumento nas medidas de bioseguridade das explotacións e consecuentemente unha mellora do benestar animal e do seu rendemento.

Que usos pode ter o ácido hipocloroso (HClO)?

Se nos centramos na agricultura e a gandaría, o principal uso do ácido hipocloroso (HClO) é a mellora da calidade da auga da explotación. Asegurando un aprovisionamento libre de bacterias e a eliminación do biofilm en todo o sistema de distribución de auga da explotación, incluído nos bebedoiros dos animais, evitando así a contaminación cruzada. Isto permite reducir o risco de enfermidade nos animais. Tamén é útil como desinfectante para superficies, material de traballo, botas, sala de muxido, etc, asegurando a eliminación de virus, bacterias e fungo cunha eficacia do 99,999%.

É importante sinalar que a eficacia do ácido hipocloroso (HClO) está avalada por diferentes normas como a EN 14476 e diferentes estudos de gran interese hoxe en día, nos que se indica ao ácido hipoclorosos (HClO), como unha das alternativas máis seguras e eficaces para combater os brotes de gripe aviaria e os problemas derivados desta.

“O ácido hipocloroso é un desinfectante seguro e eficaz, que se pode utilizar para a hixiene do muxido e desinfección de sala, o que tamén reduce custos”

Que destacarías sobre a súa utilización para para a desinfección da sala de muxido?

A utilización do ácido hipocloroso (HClO) é un perfecto complemento á utilización doutros produtos que veñen empregando tanto para a hixiene do muxido.

Así, os nosos equipos supoñen o mellor complemento para garantir unha desinfección óptima da sala de muxir, xa que asegura que a auga coa que se fai o enxague final do proceso de limpeza é unha auga libre de bacterias e evita nova contaminación das superficies. Tendo en conta as vantaxes que un tratamento intelixente da auga pode reportar, é fácil concluír que este non é gasto senón un investimento en bioseguridade que resulta esencial para garantir a rendibilidade das explotacións gandeiras a curto, medio e longo prazo.

Á marxe das vantaxes directas que reporta un bo tratamento de hixienización da auga, hai que engadir outras vantaxes adicionais como, por exemplo, a influencia de mellora na calidade dos produtos alimentarios da explotación, o aforro que supón en canto ao descenso de enfermidades, así como a redución da mortalidade.

En canto ao subproducto residual (hidróxido de sodio) Pódese descargar directamente da máquina ao desaugadoiro?

Si, é un produto que se pode refugar polo desaugadoiro sen ningún problema por estar moi diluído e, por tanto, non entraña ningún risco.

Os equipos de Anolytech instálanse en forma de renting. Explica como funciona Anolytech Agrorent… Que servizos e garantías inclúe?

Establecemos unha cota mensual moi asumible, que varía en función do tipo de equipo que necesite a instalación gandeira. O noso servizo inclúe o mantemento do equipo, soporte técnico e asistencia técnica durante todo o tempo que dura o contrato.

“Temos unha ampla variedade de posibilidades de aluguer dos equipos, que vai desde os 160 euros ao mes”

Cal sería o custo medio dun equipo de Anolytech para unha granxa, por exemplo, unha de 100 vacas en muxido?

Os prezos fíxanse en función duns parámetros, o tipo de equipo a instalar, o número de bombas ou a duración do renting. Unha ampla variedade de posibilidades que vai desde os 160 euros ao mes para os equipos máis pequenos e os contratos a longo prazo.

Se o cliente é unha industria agroalimentaria e opta pola compra, os nosos equipos pódense acoller ás axudas da Xunta de Galicia para a transformación e comercialización de produtos agrarios. Ademais, nós encargámonos de toda a tramitación da axuda.

Canto tempo se tarda en instalar e entrar en funcionamento o equipo desde que se fai o pedido?

Desde que se fai o pedido o tempo estimado de entrega e posta en funcionamento é de aproximadamente 1 mes, dependendo sempre do número de pedidos que teñamos nese momento.

Para as persoas, interesadas en España, como poden recibir máis información?

Poden porse en contacto connosco a través do correo electrónico info@anolytechspain.es ou a través dalgún do noso teléfono: 981 072 234 645 869 017