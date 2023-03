Delagro anima aos gandeiros a adquirir plásticos de ensilado de cores para sumarse á loita contra o cancro

O cancro é unha das principais causas de morte en España. Segundo as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE), en 2020 rexistráronse máis de 112.000 mortes por cancro en España, o que equivale ao 28% de todas as mortes rexistradas no país ese ano. O acompañamento dos pacientes e as súas familias, así como maiores investimentos para investigar as causas da enfermidade e de tratamentos que permitan combatela, son reivindicacións que xeraron unha importante mobilización social nos últimos anos.

Desde hai case unha década, Trioworld, líder mundial en fabricación de plásticos de ensilado, conta cunha gama de plásticos de cores que destina unha parte das súas vendas á investigación contra o cancro. A compañía, apoiada por clientes e distribuidores como DELAGRO, recadou para esta causa máis de 1 millón de euros en todo o mundo.

Fran Cerón, responsable comercial en España de Trioworld, explica que “a idea xurdiu en Nova Zelandia no ano 2014 e fíxose realidade grazas a unha estreita cooperación entre Trioworld e os seus socios locais no país. A campaña, que comezou co filme rosa para concienciar e recadar fondos para o cancro de mama foi un gran éxito e por iso decidimos lanzar o plástico de ensilado azul en 2015, neste caso dirixido ao cancro de próstata. En 2018 completamos a familia cun filme amarelo para apoiar ás organizacións que loitan contra o cancro infantil”.

“Pola compra dunha bobina Tenospin Plus Charity Edition garantimos unha doazón de 3 euros para a loita contra o cancro”, engade Cerón.

DELAGRO, distribuidor exclusivo de Trioworld no norte de España, decidiu sumarse a esta iniciativa no ano 2017 como parte do seu programa de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). “Quixemos colaborar incluíndo no noso catálogo de produtos a gama Tenospin Plus Charity Edition e animando a todos os gandeiros a adquirir os plásticos de ensilado de cores, xa que facéndoo non só obteñen un produto de máxima calidade, senón que axudan a distintas asociacións españolas a seguir apoiando a investigación contra o cancro e acompañando ás familias afectadas por esta enfermidade”, explica Jose Manuel Díaz, director comercial da cooperativa de segundo grao.

Cabe destacar, engade Díaz, que “os plásticos de ensilado de cores teñen a mesma función e calidade que os Tenospin plus 1900m, simplemente incorporan unha tinguidura que en ningún caso afecta o rendemento do produto. Ademais, son aptos para todas as máquinas e para todos os tipos de pacas”.

Presenza en eventos de referencia

Para dar maior visibilidade a esta campaña de recadación de fondos contra o cancro, DELAGRO quixo levala até as feiras agropecuarias máis importantes da zona Norte, a máis recente a IV Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandaría Cimag-GandAgro, celebrada a principios de marzo.

“Colocamos na nosa caseta exterior pacas ensiladas con plásticos rosas, azuis e amarelos e ofrecemos a todos as visitantes gorras destas cores a cambio de donativos que se destinarán tamén á investigación contra o cancro. Máis de 450 persoas quixeron achegar o seu grauciño de area en Cimag-GandAgro 2023 e gandeiros procedentes de diferentes países e rexións coñeceron de primeira man como poden colaborar con pequenos xestos como a adquisición de produtos agrícolas”, sinalou o director comercial de DELAGRO.