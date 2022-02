Alltech® presenta a súa proposta para dietas de bacoriños libres de óxido de zinc

Esgótase o tempo para atopar solucións que poidan evitar o uso de óxido de zinc (ZnO) en niveis terapéuticos elevados en leitóns destetados. A UE prohibirá o uso de niveis medicinais de ZnO en 2022, e é probable que outras rexións do mundo sigan o seu exemplo.

O programa Seed, Feed, Weed (SFW) de Alltech® representa unha estratexia coordinada de saúde intestinal que garante o óptimo desenvolvemento dos bacoriños, mesmo baixo condicións de tensións. O seu enfoque é unha combinación de sinerxías que permite acelerar a evolución da poboación microbiana intestinal cara a un estado estable e logo mantelo no tempo. Grazas ás súas propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias e dixestivas, os ingredientes naturais empregados estabilizan a flora intestinal do leitón , permiten un aumento da inxesta de alimento e preparan o animal para un estado saudable e un crecemento forte e sostido. Alltech SFW fai que a transición a dietas de leitóns sen ZnO sexa fiable e economicamente viable.

O programa SFW foi desenvolvido en colaboración con científicos da Universidade de Xeorxia. O equipo de desenvolvemento creou un modelo que contempla os factores crave que inflúen na saúde intestinal e os parámetros básicos que inflúen nas operacións comerciais dos produtores. O resultado é un programa de alimentación sustentable, práctico e economicamente viable.

Mellora da eficiencia nutricional do penso de lechones nun 7%.

En palabras de Josep Roquet, Director Técnico de Alltech® “un animal que exhibe unha boa saúde intestinal é aquel que fai o uso máis eficiente do seu alimento cunha interrupción mínima da produción cando se somete a calquera forma de tensión. Xunto con medidas eficaces de bioseguridade, de xestión e uso da auga, así como prácticas de manexo, a solución Alltech SFW axuda aos produtores a avanzar no camiño da mellora dos rendementos produtivos e do menor uso de antibióticos”.

En distintas probas comerciais realizadas en España, as dietas SFW, como media, lograron unha GMD similar ás dietas control tratadas con óxido de zinc e melloraron a eficiencia nutricional do penso de leitóns un 7%.

Ao lanzamento do programa SFW de Alltech® únese a incorporación de novos membros ao departamento técnico-comercial da empresa, o que representa a súa firme vontade por ofrecer ao sector porcino solucións técnicas innovadoras e de futuro.

Para obter máis información sobre o Programa SFW de Alltech para lechones, visite www.alltech.com/es-é/seed-feed-weed

Ou ben, contacte con Alltech no teléfono +34 949 484 327