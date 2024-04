74 medallas para os viños galegos nos premios Bacchus 2024: Lista de premiados

A UEC (Unión Española de Catadores) acaba de facer públicos os viños premiados no XXII Concurso Internacional de Viños Bacchus, que se celebrou nas instalacións do Casino de Madrid, coa participación de 1.741 viños procedentes de 16 países.

Entre os 52 viños españois aos que se lle concedeu o Gran Bacchus de Ouro, o máis importante que outorga o xurado, había cinco viños galegos: os ribeiros A Telleira Godello 2023, Libro 2022 e Tamborá 2023, este último elaborado por Viña Costeira. En Valdeorras obtivo este mesmo galardón o Guitián fermentado en barrica 2022 e, en Rías Baixas, o albariño barrica Eido da Fonte 2021.

Lista de viños galegos premiados:

En total, os viños e aguardiantes de Galicia levaron 74 medallas, 14 máis que na edición 2023 dos Premios Bacchus.

DO. Rías Baixas: 38 premios

-Gran Ouro:

Albariño barrica Eido da Fonte 2021.

-Ouro:

ALMA GAIA REBELDE 2023. ADEGAS O CASTRO SL

ALMA GAIA SALVAJE 2023. ADEGAS O CASTRO SL

VEIGA DA PRINCESA 2023. ADEGAS PAZO DO MAR S.L.

VALMIÑOR 2023. ADEGAS VALMIÑOR

SEÑORIO DA TORRE LIAS 2022 . ALDEA DE ABAIXO S.A.T.

GRANBAZAN ETIQUETA VERDE 2023. BODEGA GRANBAZAN

CINCO ISLAS 2023 . BODEGAS CHAVES S.L.

EIDOSELA ALBARIÑO 2023. BODEGAS EIDOSELA S.C.G.

FERREIRO 2023. BODEGAS GERARDO MÉNDEZ S.L. DO

SEÑOR DA FOLLA VERDE 2022. BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA SANTIAGO ROMA 2022. SAU BODEGAS SANTIAGO ROMA S.L.

BOUZA DO REI 2023. BOUZA DO REI SAT

PECIOLO 2022 . CASTILLO DE ARESAN S.L.

DAVIDE 2023. ENOTURISMO ACHA S.L. – BODEGA DAVIDE

VIONTA ALBARIÑO 2023. FERRER WINES

VIONTA BOSQUE DE FUSCALLO 202. FERRER WINES

YOU & ME ALBARIÑO 2023. FERRER WINES

ALTOS DE TORONA ALBARIÑO 2023. HGA BODEGAS Y VIÑEDOS DE ALTURA SL

ALTOS DE TORONA ROSAL 2023 R. HGA BODEGAS Y VIÑEDOS DE ALTURA SL

MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS 2023. MAIOR DE MENDOZA S.L.

SANTIAGO RUIZ 2023. SANTIAGO RUIZ

SEÑORÍO DE RUBIÓS ALBARIÑO 2023. SEÑORÍO DE RUBIÓS S.L.

SEÑORIO DE SOBRAL 2023. SEÑORÍO DE SOBRAL

TERRAS DE COMPOSTELA 2021. TERRAS DE COMPOSTELA C.B.

VIÑA CARTIN 2023. VIÑA CARTIN S.L.

D. PEDRO DE SOUTOMAIOR NEVE CARBÓNICA 202. VIÑAS E ADEGAS GALEGAS SLU

MAR DE FRADES FINCA MONTEVEIGA 2019. ZAMORA COMPANY GLOBAL S.L.U.

-Prata:

ESENCIA DIVIÑA 2023. ADEGAS GRAN VINUM S.L.

BERNON 2023. BODEGAS AQUITANIA S.L.

LAXAS 2023. BODEGAS AS LAXAS S.A.

CASTEL DE FORNOS 2023. BODEGAS CHAVES S.L.

SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 2022. BODEGAS SANTIAGO ROMA S.L.

BOUZA DE CARRIL 2023. BOUZA DE CARRIL S.L.

PACO & LOLA PACO & LOLA VINTAGE 2018. COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA SCG

PULPO BLANCO 2023. FELIX SOLIS AVANTIS

ROSA RUIZ 2022. SANTIAGO RUIZ

TERRAS DE COMPOSTELA 2022. TERRAS DE COMPOSTELA C.B.

-DO Ribeiro: 18 medallas

-Gran Ouro:

LIBRO 2022. ANTONIO CAJIDE GULIN

A TELLEIRA GODELLO 2023. BODEGAS CAMPANTE S.A.

TAMBORÁ 2023. VIÑA COSTEIRA S.C.G.

-Ouro:

ANTONIO CAJIDE GULIN 1040 SAMEIRÁS 2022

CATRO PARROQUIAS 2023. BODEGAS LOEDA S.L.

BEADE 25 AUTOR 2022. BODEGAS SEÑORÍO DE BEADE/A PORTELA SAT

GOTAS DE MAR GODELLO 2022. HAMMEKEN CELLARS SL

GOTAS DE MAR FERMENTADO EN BARRICA 2022. HAMMEKEN CELLARS SL

RAMON DO CASAR GODELLO 2022. RAMÓN DO CASAR

AMADEUS 2023. VIÑA COSTEIRA S.C.G.

COLECCIÓN 68 2023. VIÑA COSTEIRA S.C.G.

-Prata:

CUÑAS DAVIA A XIADA 2023. ADEGAS VALDAVIA S.L.

CASTRO DO COTO TREIXADURA 2023. BODEGA CASTRO REI S.L. FINCA VIÑOA EMBOTELLADO TARDÍO 2021. BODEGA Y VIÑEDOS PAZO DE CASANOVA

ADEUS TREIXADURA 2023. BODEGAS CAMPANTE S.A.

CATRO PARROQUIAS TREIXADURA 2023. BODEGAS LOEDA S.L. ADEGA DO MOUCHO 2020. FRANCISCO GARCÍA PEREZ

PAZO TIZON 2022. PAZO TIZON SLU

DO. Valdeorras: 6 medallas

-Gran Ouro:

GUITIAN FERMENTADO EN BARRICA 2022. BODEGAS LA TAPADA S.A.T.

-Ouro:

MEDULIO 2022. DESTILERIAS MIÑO SL

O LUAR DO SIL GODELLO SOBRE LÍAS 2022. PAGO DE LOS CAPELLANES S.A.

MIL RÍOS GARNACHA BARRICA 2019. TERRIÑA S.L.

-Prata:

A COROA 200 CESTOS 2022. ADEGA A COROA S.A.T.

GUITIAN SOBRE LIAS 2022. BODEGAS LA TAPADA S.A.T.

DO. Monterrei: 5 medallas

-Ouro:

ALMA DE AUTOR BLANCO 2023. ADEGAS PAZO DO MAR S.L.

PAZO DE MARIÑÁN 2023. PAZO BLANCO NÚÑEZ SL

QUINTA DAS TAPIAS GODELLO 2023. PAZO BLANCO NÚÑEZ SL

-Prata:

MARA MARTÍN 2023. BODEGAS MARTÍN CÓDAX SAU

TERRAS DO CIGARRÓN 2023. VIÑAS E ADEGAS GALEGAS SLU

IXP Viños da Terra- Val do Miño:

-OUro: TERRAS MANCAS 2023. ADEGA TERRAS MANCAS S.L.

IXP Aguardientes y Orujos de Galicia: 6 medallas

-Ouro:

AUGARDENTE ENVELLECIDA ABADIA DA COVA-OUVA. ADEGAS MOURE S.A.

VEDRA DO ULLA ORUJO ENVEJECIDO. AGUARDIENTES DE GALICIA S.A.

VEDRA DO ULLA 2021. AGUARDIENTES DE GALICIA S.A.

AGUARDIENTE DE ORUJO PAZO PONDAL. PAZO PONDAL SLU

Prata:

AUGARDENTE DE GALICIA ABADIA DA COVA. ADEGAS MOURE S.A. GIL ARMADA 2022. BODEGA GIL ARMADA S.L.

SEGREL ORUJO DE GALICIA. BODEGAS PABLO PADÍN

Concurso Bacchus

O XXII Concurso Internacional de Viños Bacchus celebrouse nas instalacións do Casino de Madrid. Un total de 1.741 viños procedentes de 16 países participaron neste certame, que está considerado como o de maior relevancia vitivinícola do país.

As mostras foron valoradas en cata cega por un xurado composto por 103 catadores nacionais e internacionais, procedentes de 28 países (Moldavia, España, Perú, EEUU, Grecia, Portugal, Suecia, Arxentina, Francia, Tunes, Australia, Bolivia, Brasil, Eslovaquia, Suíza, Alemaña, Xeorxia, Italia, UK, Países Baixos, Polonia, Rep. Checa, Chile, Letonia, México, Turquía, Uruguai, China). Entre eles atopábanse Masters of Wine, Masters Sommelier, catadores dalgúns dos mellores restaurantes do mundo, críticos especializados, responsables de compras de grandes superficies e importadores. Masters of Wine como Elizabeth Gabay MW, Matthew Forster MW e Sarah Jane Evans MW estiveron acompañados en Bacchus 2024 por Masters Sommelier como Florian Richter, Julien Alsoufi, Mattia Antonio Cianca e Paul Robineau. Xunto a eles un cadro de persoal de profesionais nacionais, con enólogos como Alfonso Chacón, Begoña Jovellar, Esteban Celemín, Ignacio de Miguel ou Francisco del Castillo, xornalistas como Antonio Candelas, Eva Vicens e Miguel A. Martín, ou catadores como Custodio Lopez ou Fran Ramirez.

Promovido pola Unión Española de Catadores (UEC), este importante certame internacional de calidade máis lonxevo e prestixioso do país está auspiciado pola Organización Internacional da Viña, a Federación Mundial de Grandes Concursos de Viños e Espirituosos (VINOFED), entre outras e conta co recoñecemento oficial do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.