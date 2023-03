Sipcam Iberia lanza Iseram, novo herbicida para millo

Iseran é un novo herbicida de Sipcam para o control de malas herbas anuais. Trátase dun novo e sostible herbicida para aplicacións en pre-emerxencia e en post-emerxencia temperá. Iseran posiciónase así no mercado como “unha solución flexible para o cultivo de millo”, explica o Product Manager da compañía Pepe Martínez.

“Iseran nace froito da tecnoloxía Microplus Technology ®, patentada por Sipcam-Oxon. Está formado por Mesotriona en forma de suspensión concentrada, a cal actúa sinérxicamente coa Clomazona, que se atopa en forma de suspensión de microcápsulas”, explica o Product Manager.

É un novo herbicida composto por dúas materias activas con diferente modo de acción. Estas materias son absorbidas polas malas herbas tanto polas follas como polas raíces, translocándose por toda a planta e logrando que non nazan as malas herbas ou unha necrose destas.

Esta nova solución ofrece unha acción herbicida inmediata da Mesotriona, mentres que as microcapsulas de Clomazona libéranse dun modo controlado, gradual e continuo, obtendo unha eficacia máxima, así como maior persistencia de acción e selectividade para o cultivo.

Este formulado ofrece unha dose flexible que permite controlar as principais malas herbas de folla ancha e estreita das zonas de millo. Ademais, destaca pola súa capacidade de integración en calquera estratexia herbicida e non ten limitacións do seu uso nos anos seguintes.

Acerca de Sipcam Iberia

Sipcam Iberia é unha empresa de I+D, márketing e comercialización de produtos fitosanitarios, bioestimulantes e nutricionais especiais, tanto químicos como biolóxicos, con vocación de liderado que elabora solucións innovadoras de investigación e desenvolvemento agrícola. Ofrece unha ampla carteira de produtos para os principais cultivos, sobre a base de produtos seguros para o agricultor, o consumidor e o medioambiente.