Primeiro Encontro de Mulleres Abelleiras Galegas o 2 de xullo en Arzúa

A cooperativa Erica Mel participará na segunda xornada “Máis que Mel”, organizada polo colectivo Máisquemel, para o vindeiro 2 de xullo. Nesta ocasión a cita será no Enredo do Abelleiro en Arzúa e terá como actividade principal a celebración do 1º Encontro de Mulleres Abelleiras Galegas, un novo colectivo promovido por Máisquemel, que pretende visibilizar a presenza das mulleres na apicultura e noutros sectores relacionados co mundo das abellas.

Na xornada haberá outras actividades, como venda de material apícola da empresa Lyson, con descontos de ata o 20% para socios e socias, o Enredo do Abelleiro abrirá as súas portas ó público asistente e os nenos e nenas poderán facer interesantes actividades sobre as abellas.

Programa:

Ás 11 h. 1º Encontro de Mulleres Abelleiras Galegas (inscrición previa)

Ás 13 h. Presentacións:

Apiturismo con Máisquemel:

Ruta das Alvarizas de Vimianzo – Setembro 2022

Viaxe a París – Apicultura urbana – Outubro 2022

Viaxe a Polonia – Lyson – 2023

Novos produtos e servizos apícolas

De 10 a 14 h.:

Portas abertas no Museo O Enredo do Abelleiro, con actividades para nenos e nenas

Venda de material e produtos apícolas:

Lyson. Material apícola con descontos de ata o 20% (para socios e socias de Erica e Club Máisquemel). Recoméndase facer o encargo con antelación: www.apitienda.es, info@apitienda.es e tel. 640 527 836/ 949 873 359

Erica Mel. Promoción de produtos da cooperativa

Enredo do Abelleiro. Produtos apícolas, cosmética e apiterapia

Ás 14 h. Xantar de campo (traer a comida) e animación musical coas “Abelleiras de Barilongo”

Todas as actividades serán de balde e abertas a todo o público. As persoas interesadas en recibir información das actividades de Máisquemel e beneficiarse de todas as ventaxas de formar parte deste colectivo, poden aproveitar esta xornada para inscribirse no Club Máisquemel.

Informacion e inscricións:

www.maisquemel.gal / info@maisquemel.gal / 981 589 534