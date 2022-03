“A partir de agora calquera gandeiro español pode dispor do mellor material xenético de Fleckvieh Austria“

Só os mellores e máis interesantes touros da raza Fleckvieh conseguen figurar na listaxe do catálogo. No programa de cría actual hai continuamente sementais, que xustifican o seu uso con diferentes fortalezas e argumentos. Foto: geneticAustria

A empresa galega Ganados Barreira Bascuas SL empeza a importar para España seme e embrións dos mellores touros e donadoras do programa de cría de Fleckvieh Austria. Falamos con Antonio Barreira para coñecer as vantaxes que suporá para os gandeiros españois

Ganados Barreira SL é desde o mes de xaneiro do presente ano distribuidor oficial de material xenético (seme e embrións) de geneticAUSTRIA GmbH en España para a raza Fleckvieh e outras razas de orixe austríaca.

Falamos con Antonio Barreira, terceira xeración á fronte desta empresa familiar de Lugo, para que nos conte os avances e vantaxes que supón este acordo.

Ademais de seguir importando animais vivos como xa vides facendo desde hai anos. Que vos levou a dar este paso?

Desde o pasado mes de decembro xaneiro Ganados Barreira SL é tamén distribuidor oficial de material xenético de geneticAUSTRIA GmbH para España, tanto de raza Fleckvieh como Brown Swiss e outras razas nacionais. A razón de dar este paso é mellorar a nosa oferta ás gandarías ofrecéndolles tanto gando de importación como material xenético de alta calidade e de última incorporación (seme e embrións), e todo iso co asesoramento do programa de cría gandeira de Austria, recoñecido a nivel internacional. En definitiva, ofrecer un material xenético de primeira para os animais que estamos a importar para España e así poder continuar sen ningún tipo de ruptura xenética, o progreso de cría ofrecido pola gandaría de Austria.

Sodes das poucas empresas en España que ademais de importar animais en vivo para vida reprodución (xovencas, vacas adultas lactantes, touros, tenreiras, ….etc) tamén distribuides material xenético. Que vantaxes hai para o gandeiro que traballedes conxuntamente estas dúas áreas?

Non é un modelo común que a mesma empresa que importa os animais tamén distribúa o seme. Pero debido a que é o modus operandi de geneticAUSTRIA para diversos países do mundo, decidimos adoptalo para España. O obxectivo principal é lograr unha xenética ascendente ofrecéndolles aos gandeiros animais, e seme e embrións de última xeración na raza Fleckvieh, entre outras.. Esta é a gran vantaxe que achegamos aos gandeiros, xunto con todos os beneficios que supón o programa de cría austríaco, con máis de 100 anos de experiencia e co aval das asociacións gandeiras, centros de investigación e de inseminación e da propia federación Fleckvieh Austria. Refírome a non só unha compra exacta dun produto, senón ao cartón de entrada a un sistema gandeiro científico, con asesorías no tema de manexo, nutrición, acoplamentos, capacitación, etc. Temos a plena certeza que, se seguimos os camiños de Austria, poderemos gozar dunha gandaría máis rendible para os propietarios e respectuosa co medioambiente.

“Ofrecemos aos gandeiros de España seme dos touros e embrións de reprodutores mellor puntuados en Austria, exactamente igual que a calquera gandeiro austríaco“

Desta forma, ofrecemos aos gandeiros de España seme dos touros mellor puntuados en Austria, tanto xenómicos como probados; así como tamén embrións das mellores femias doadoras do programa de cría de Fleckvieh Austria, exactamente igual que a calquera gandeiro austríaco, sen ningún tipo de diferenza. É dicir, calquera gandeiro pode entrar no catálogo de geneticAUSTRIA, seleccionar o touro que lle interese e nós entregámoslle no seu domicilio o seu pedido.

Que cambios supuxo para Ganados Barreira a nivel de loxística, persoal…etc, realizar esta nova tarefa?

Sobre todo, supuxo un intenso programa de formación para o noso equipo en Austria, así como habilitar as nosas instalacións en Lugo para poder realizar almacenamento tanto de seme como de embrións, cumprindo así co que esixe a normativa.

Para a gandaría austríaca é importante que cada un dos seus distribuidores no estranxeiro estean na capacidade de asesorar a cada cliente en específico da mellor maneira. Para eles o éxito gandeiro dos que confían na súa xenética é ante todo a súa principal prioridade. O noso equipo recibiu informacións e capacitacións importantes que van desde o manexo adecuado do material xenético até o sistema de selección dos mellores exemplares para España. As nosas visitas continuas ao país, permítennos estar continuamente actualizados e realizar esta tarefa o mellor posible.

Como é o proceso de distribución de material xenético desde que se selecciona en Austria ata que chega ao cliente final e que garantías se ofrecen?

A selección en Austria é un acordo mutuo entre o noso asesor de geneticAUSTRIA e Ganados Barreira. Aquí tomamos en conta os criterios de selección que nos demanda a poboación gandeira en España, as liñas xenéticas que se están movendo en cada unha das nosas importacións (para evitar consangüinidade) e que os valores xenéticos dos sementais cumpran cos obxectivos e o balance cara a un dobre propósito, tendo como enfoque a aptitude física ou fitness. Por suposto, o noso enfoque é incluír aos touros candidatos que se atopan actualmente no programa de cría, xa que estes forman parte dos mellores animais da poboación racial de Europa.

O programa de cría de Fleckvieh Austria está baseado no xenoma e serve para lograr rápida e eficazmente o progreso xenético da raza. O uso intensivo e selectivo da xenética máis nova ten un efecto moi positivo, especialmente no ámbito do fitness, garante unha ampla gama de liñas de sangue e permite unha selección exitosa aínda máis eficiente para os xenes individuais; por exemplo, o xene mocho ou sen cornos. Se este programa aplícase de forma consecuente, o programa de cría Fleckvieh AUSTRIA permite aproximadamente un 10 % de avance xenético por ano.

En España temos dúas vías de subministración: En Lugo dispomos dun stock de material xenético duns 20 touros situados nos primeiros postos do ranking austríaco, produto deses criterios mencionados anteriormente, e que foron seleccionados polos técnicos de geneticAUSTRIA GmbH como os representantes que mellor se axustan ao rabaño de animais Fleckvieh e de Brown Swiss que importamos até agora a España.

Para esta primeira opción, o gandeiro pódenos chamar a Ganados Barreira e servímoslle o seme do touro que elixa dentro deste stock nun prazo breve, dun ou dous días, tanto en Galicia como no resto da Península.

Pero ademais, o gandeiro pode seleccionar directamente os touros que lle interesen a través do catálogo en internet de geneticAUSTRIA. A continuación, ponse en contacto con Ganados Barreira e nun prazo de entre 15 e 20 días recibirao.

As garantías de traballar con Ganados Barreira e geneticAUSTRIA para o gandeiro son unha conservación óptima do material xenética, unha rastrexabilidade absoluta ao longo de todo o proceso e, sobre todo, dispor da xenética máis avanzada en raza Fleckvieh e de todas as garantías e asesoramento que achega GeneticAUSTRIA GmbH.

No mercado xa se vende material xenético de raza Fleckvieh de Alemaña ou Suíza. Que vantaxes achega para o gandeiro español traballar con geneticAUSTRIA?

Do mesmo xeito que nos animais que importamos, resulta clave dispor dunha base de datos oficiais como a que existe en Austria. Baseándome nas miñas observacións internacionais, xa que comercializo animais de moitos países de Europa, podo confirmar que os touros da raza Fleckvieh austríaco sempre estarán un paso por diante; a pesar da estreita cooperación e a unha avaliación conxunta internacional entre Austria e Alemaña.

Hai que ter en conta, que Austria é o país coa maior porcentaxe racial Fleckvieh do mundo e que O 80% da cabana de vacún austríaca é desta raza. Ademáis, programa de cría e o ranking de touros revísase e actualízase cada seis meses, o que non sucede noutros países. Os mellores touros de raza Fleckvieh a nivel mundial son austríacos ou de liña austríaca.

Tamén hai que subliñar que geneticAUSTRIA, por ser unha institución que lle pertence ás asociacións de criadores e centros de inseminación do país, outorga un apoio único, profesional e especializado en termos de asesoría postvendas, por parte dos máis expertos deste gremio gandeiro.

As nosas intencións non se basean en ofrecer un catálogo limitado no país, nin moito menos promover que temos „O número 1 da raza“. Pola contra, queremos que os clientes, por medio das nosas experiencias, asesoría, as súas propias aprendizaxes e propias necesidades, estean na capacidade de aproveitar o abano completo de todos os touros que se manexan o Austria e escoller ao seu candidato ideal. E é que con geneticAUSTRIA aprendemos que non sempre o mellor da raza se axusta aos obxectivos do gandeiro ou do seu rabaño.

Que destacarías en xeral da oferta de seme e embrións de Raza Fleckvieh que ofrece geneticAUSTRIA neste momento? Ofrécese seme sexado, de touros con xene mocho, A2A2…?

Baixo este sistema de cría transparente, os nosos clientes poden estar seguros de que, os touros que geneticAUSTRIA está a ofrecer neste momento, son os mesmos touros que os seus gandeiros nacionais están a utilizar tamén actualmente.

Tanto en liña de leite como en liña de carne, dispoñen dun amplo número de touros xenómicos e probados. Aproximadamente o 75% do seme que importamos é de touros xenómicos, o que permiten acelerar o progreso xenético; mentres que noutros países a porcentaxe de touros probados é máis alta. Este é un modelo de vangarda que decidín aplicar 1:1 para España, porque vexo os avances que vive Austria actualmente.

O seme e embrións austríacos son un material moi demandado a nivel mundial, por tanto, cumpren os máis estritos requisitos zoosanitarios que existen. Dentro do amplo programa de cría austríaco ofrécese seme sexado de 2, 2.7 e 4 millóns de espermatozoides e sexado para femias ou para machos. Tamén dispoñen de seme SpermVital, unha técnica que permite prolongar a vida dos espermatozoides tras a inseminación. Para lograr este obxectivo, os espermatozoides incrústanse nunha sustancia natural antes da súa conservación por conxelación. Esta inmovilización preserva a enerxía dos espermatozoides e permite unha liberación controlada dos mesmos durante un período prolongado tras a inseminación no útero. Isto fai que o momento correcto da inseminación con respecto á ovulación sexa un factor menos decisivo e aumenta as posibilidades de éxito da fecundación.

No noso catálogo ofrecemos tamén touros positivos portadores do xen mocho, touros positivos para B-caseína A2A2, por beta-caseínas K-caseína BB, estes últimos moi solicitados actualmente para manexo en ecolóxico, en pastoreo ou en estabulación intensiva, …etc.

Da mesma forma, ofrécense embrións conxelados, provenientes de lavados in vivo e do programa de cría de Fleckvieh Austria, como mencionei anteriormente. Estes embrións caracterízanse por ser o mellor do mellor. En Austria hai un sistema establecido onde son as asociacións e centros de inseminación quen deciden cales serán as portadoras para o programa de cría e , por tanto, a estes exemplares extraeránselles embrións. Aquí considéranse, pedigrís, liñas, valores xenéticos, rendementos, …etc co fin de lograr os touros para a inseminación. É un proceso bastante estrito, pero que garante ao final o mellor exemplar da poboación.

Cales son os touros máis destacados do catálogo neste momento e por que motivos?

Nestes momentos podemos afirmar que na oferta de seme sexado destaca claramente GS DER BESTE Trátase dun touro probado, do que xa importamos fillas súas para España, e que proporciona unha espectacular conformación da ubre, altas producións de leite e tamén de sólidos, leite A2A2 e ademais é positivo por fitness, e por tanto en trazos de saúde e de lonxevidade.

Outros touros interesantes na cima dos touros probados son GS ZERO ONE e MANNA .

Entre os touros xenómicos, estamos a traballar con varios touros novos ideais dentro do segmento do dobre propósito: GS WINTEN , un touro novo da liña de WEISSENSEE que ocupa os primeiros lugares dentro do pódium de touros xenómicos da raza do catálogo en Austria; GS DELUXE, un semental positivo en sólidos e moi boa conformación; GS HOERI , un exemplar tamén alto en sólidos, positivo en A2A2, con moi bo fitness e aplomos e ubres como para exhibición. Así como tamén touros como GS WEXFORD ,,etc. E a partir de marzo teremos en stock en Lugo seme de GS SPUTNIK, o número uno neste momento. Trátase do touro con maior índice total de produción (ITP=148) nas últimas avaliacións xenéticas de geneticAUSTRIA GmbH, a ZuchtData GmbH.

Que nos poderías comentar do catálogo de embrións?

Como expliquei anteriormente, no tema dos embrións tamén se traballa co melloriño da raza. Dispomos tamén de oferta de embrións procedentes das mellores reprodutoras do programa de cría de Fleckvieh Austria.

Grazas a ese sistema tan ben establecido e tan estrito en canto aos seus criterios de selección, o mundo enteiro (especialmente aqueles países onde se fai difícil transportar animais en vivo), poden gozar de xenética de última 100% proveniente do berce da raza Fleckvieh. Pódese considerar como un privilexio para nós, xa que é o desexo dos gandeiros seleccionados para este proceso, que os seus embrións restantes se exporten a países o máis lonxe posible de Austria, para evitar competencia a nivel nacional.

Obviamente atendemos solicitudes especiais, en dado caso que algún gandeiro desexe realizar un lavado enfocado con doadores do seu interese propio.

Poderíasnos avanzar prezos orientativos?

Creo que máis que dicir unha cifra, si que podemos destacar que en raza Fleckvieh Austria son moito máis competitivos, con relación aos resultados que se obteñen, que os prezos moitas veces desorbitados que se manexan en raza Holstein e outras razas. E é que o produto final é un animal „Dobre propósito“, competitivo con calquera raza leiteira e de carne.

O prezo por unha pajilla/un embrión ao final, faino a demanda e a oferta, así como tamén a xenética que está dentro da pajilla. Encher unha pajilla con seme dun touro pódeo facer calquera empresa; pero enchela con material dun semental que logrou pasar todos eses criterios estritos de selección, que vén apoiada de bases científicas e de cría, buscando sempre a rendibilidade máxima do produtor nos seus resultados, creo que non o poden ofrecer moitos.

E isto precisamente é o que marca a diferenza, e pola cal decidín apostar por esta xenética.

Explícanos como é o proceso para que un gandeiro poida solicitar material xenético de Fleckvieh austríaco, que asesoramento lle dades para seleccionar dentro do catálogo e como son os prazos de entrega

Algún cliente xa ten claro o touro do que quere comprar dose seminais e en Ganados Barreira SL o que facemos é, se o temos en stock, xa llo servimos nun prazo breve de tempo, e se non dispomos, solicitámosllo a geneticAUSTRIA GmbH e nun prazo de ao redor de 15 días entregámosllas.

Se o gandeiro xa dispón de vacas fleckvieh e se nolo solicita ofrecémoslle asesoramento para realizar o mellor acoplamento posible. É dicir, enviamos os pedigríes das vacas a Austria e alí os técnicos seleccionan o axuste máis recomendable para ese rabaño, tendo en conta os criterios ou obxectivos que persegue no gandeiro en canto a selección xenética. Esta proposta de acoplamento preséntaselle o gandeiro e se está de acordo envíanse as doses de seme solicitadas.

Ademais, ao longo deste ano temos previsto recibir a visita en España dun equipo técnico de geneticAUSTRIA que visitará as gandarías que así o desexen para asesorar sobre os mellores axustes para cada animal en función do pedigrí pero tamén da morfoloxía de cada vaca, por medio dun sistema de clasificación chamado FleckScore.

Que balance realizas destes primeiros meses de comercialización en España de material xenético de geneticAUSTRIA?

Moi positivo, porque desde hai tempo os gandeiros españois que contan con animais de raza Fleckvieh viñan demandando poder contar cunha oferta ampla e actualizada de seme e embrións. É dicir, demandaban poder acceder aos mellores touros do momento e a un catálogo actualizado, como calquera gandeiro de Austria, algo que, a partir de agora, grazas a este acordo entre Ganados Barreira Bascuas SL e geneticAUSTRIA, xa é posible. O gandeiro elixe o touro que lle interesa e nós pómoslle o material xenético na súa granxa e, se quere, tamén lle buscamos asesoramento oficial para lograr os mellores axustes.

Antonio Barreira de Ganados Barreira, o representante oficial de geneticAUSTRIA GmbH para España

Para máis información chamar a 982 223 517 ou ao 699 805 181