Nova data para Alltech ONE Ideas Conference: do 22 ao 24 de xuño

Alltech apraza a Alltech ONE Ideas Conference para unha nova data: do 22 ao 24 de xuño.

“A medida que nos achegamos á data de lanzamento do 25 de maio, fíxose evidente que a tecnoloxía dixital necesaria para apoiar o noso ambicioso obxectivo non está do todo lista. Por tanto, decidimos esperar para abrir as portas virtuais en ONE ata que podamos ofrecer a excepcional experiencia de asistente que imaxinamos para vostede, incluíndo networking e unhas características de compromiso adicionais”, explican desde a compañía norteamericana especializada en solucións para mellorar os rendementos en agricultura e gandaría dunha forma sustentable.

Todos os rexistros actuais transferiranse automaticamente ás novas datas. Aqueles asistentes que non poidan unirse ao evento, poderán dispor das presentacións baixo demanda despois da inauguración.

Obteña máis información sobre a Alltech ONE Ideas Conference aquí: https://one.alltech.com