A nova campaña de Feiraco mostra gandeiros e gandeiras reais usando unha camisola icónica no fútbol galego

Baixo o lema “Todo se decide no campo”, a láctea reivindica a importancia do rural e a gandería en Galicia.

Feiraco estra este venres 22 de setembro na Televisión de Galicia a nova campaña de Feiraco. A empresa láctea galega Feiraco, integrada na Cooperativa Rural Galega CLUN, a maior cooperativa leiteira de Galicia, con sede no concello coruñés de Ames, pon en marcha a campaña “Todo se decide no campo” protagonizada por gandeiros e gandeiras reais. Pretende poñer en valor o rural, as familias gandeiras e o traballo no campo como parte esencial da cultura galega e como clave para o presente e o futuro da sociedade. E faino trasladando a épica do fútbol ao mundo gandeiro.

O campo e a gandería na cultura galega

Desde Feiraco manifestan que “O campo e o rural está no ADN dos galegos, na nosa cultura e na nosa economía, polas nosas orixes e tamén polo noso presente, pois en Galicia somos líderes en produción de leite. Por iso desde Feiraco queremos por de relevo que todo depende do que acontece no campo: a calidade do leite, as nosas paisaxes, a forma de ser dos galegos e galegas, mesmo o noso presente e futuro como sociedade”

A láctea concédelle nesta campaña todo o protagonismo aos gandeiros e gandeiras reais que son os socios da cooperativa: “A cultura cooperativa ten un impacto positivo no noso entorno. O leite Feiraco, é un leite sen terceiros intermediarios industriais, é a cooperativa a que transforma o leite. Así coidase de cada paso, dende o campo ó consumidor.”

A campaña é tamén un chamamento a aplaudir aos gandeiros e gandeiras, un sector que non deixa de reducirse en España que perdeu nos últimos cinco anos máis de 3000 ganderías. “Escoller alimentos producidos na nosa terra, non só garante calidade, senon que, máis que nunca, axuda á economía e a sostenibilidade do campo e do rural” – declaran desde Feiraco.

Unha camiseta icónica

Para ilustrar a nova campaña, Feiraco sérvese dos valores que comparte co deporte colectivo: o traballo en equipo, o esforzo e a capacidade de superación para dar cada día o máximo. Baixo o lema “Todo se decide no campo”, emprega a metáfora futbolística nun dobre sentido: o verde do terreo de xogo e da camiseta. Así, recupérase para a ocasión o imaxinario dunha camiseta histórica, perfectamente recoñecible pola sociedade galega e que nos retrotrae á época dourada do fútbol da nosa comunidade.

Os gandeiros e gandeiras que participan nesta campaña locen unha camiseta verde oliva co texto de FEIRACO, que alude a unha camiseta titulada por esta marca que levaba o “Super Dépor”, un equipo dirixido polo recentemente falecido Arsenio Iglesias, que deixou unha impronta indeleble na retina de todos os galegos e galegas, e tamén de todas e todos os afeccionados ao deporte en España e media Europa, pola súa calidade e o resultado dun gran traballo en común sobre o campo de xogo.