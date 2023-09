ICL Ibérica aposta por Agromaster e Polysulphate para a nutrición do cereal

As necesidades do cereal, do chan e as propias do agricultor, a maioría das veces necesitan de solucións propias e específicas. Baixo esa visión e durante o Congreso “El Futuro del Cereal”, ICL presentou as súas estratexias e solucións para atender á produción de cereal de calidade. ICL mostrou as súas solucións dentro dun debate celebrado no congreso onde se compartiron ideas de diferentes empresas do sector.

ICL participou activamente na décima edición do Congreso “O Futuro do Cereal”, organizado pola cooperativa Agropal e a revista ‘Tierras’, que contou cunha mesa redonda sobre “Los retos de la fertilización de los cereales”. Nela ICL destacou a súa aposta pola eficiencia e a sustentabilidade a través de solucións innovadoras como Agromaster e Polysulphate.

A localidade de Magaz de Pisuerga en Palencia acolleu o X Congreso “El Futuro del Cereal” que organizan a cooperativa Agropal e revístaa Terras para analizar cada ano os retos máis importantes do sector e responder as necesidades dos agricultores e ás esixencias das normativas europeas.

Esta edición, ICL foi un dos patrocinadores do evento e participou tamén na mesa redonde “Los retos de la fertilización de los cereales”, na que participaron con outras empresas do sector. Manuel Moreno Villar, Agronomist & Saes Support en ICL Iberia, participou neste debate para comentar o posicionamento da compañía no cultivo de cereal, a súa resposta aos retos actuais e as recomendacións de abonado.

Desde o punto de vista dos retos e situación do sector, Manuel Moreno destacou que é totalmente viable realizar unha agricultura sostible e eficiente coas solucións e tecnoloxías que existen no mercado. Para o técnico de ICL o principal problema do agricultor é que moitas veces recibe información confusa sobre que debe aplicar no seu cultivo e non sabe realmente a que aterse. Por iso, o papel do asesoramento técnico ao agricultor que fomente ICL como un piar da compañía é clave, así como coñecer ben as necesidades de cada chan e do cultivo segundo a zona.

Cunha análise de chan correcto, a axuda de técnicas de agricultura de precisión e usando solucións innovadoras, eficientes e adecuadas a cada época do cultivo, é totalmente posible conseguir un cultivo produtivo, rendible e que cumpra coas normativas europeas, que é precisamente o obxectivo de ICL cando expón o desenvolvemento de novos produtos e lévaos ao campo.

Plan de abonado de ICL con Agromaster e Polysulphate

O debate permitiu presentar o plan de abonado de ICL para cereal, que parte da base de personalizar a aplicación de nutrientes segundo as necesidades do chan, o cultivo e a época de aplicación. Manuel Moreno recomendou a aplicación dunha combinación de Agromaster con Polysulphate, que é a que mellor resultou en todos os ensaios realizados nas últimas campañas.

Agromaster é unha das gamas punteiras de ICL na súa aposta polos fertilizantes de liberación controlada (CRF), que se aplican de forma localizada xunto á semente e que teñen unha porcentaxe encapsulado tanto do nitróxeno como do fósforo. É moi importante que o nitróxeno dure ata a aplicación da cobertura e, tamén, evitar que o fósforo aplicado non se bloquee no chan por un pH elevado. Para iso, Agromaster achega a última tecnoloxía de encapsulado para asegurar a liberación do nitróxeno e do fósforo de forma gradual ao longo de todo o ciclo do cereal. Polysulphate de ICL, un fertilizante natural que en cada gránulo incorpora os catro nutrientes básicos que necesitan os cultivos (xofre, potasio, magnesio e calcio) cun modo de acción que asegura a súa dispoñibilidade constante e prolongada no cultivo.

A clave deste fertilizante está en que a maioría destes nutrientes melloran a saúde da planta e a súa resistencia ao estrés: o xofre achega funcións de defensa e detoxificación; o calcio dálle permeabilidade na membrana e mellora a asimilación de nutrientes; e o potasio outorga unha regulación estomática, firmeza, estrutura das células e maior produción.

Pero o que fai verdadeiramente diferente e innovador a Polysulphate é que é un fertilizante que se presenta no seu estado natural e non é necesaria a separación química nin outros procesos industriais, polo que estamos #ante un fertilizante verdadeiramente sostible, respectuoso co medio ambiente e que axuda a reducir a pegada de carbono da agricultura.

Por último, o técnico de ICL destacou que os agricultores que están a usar xa Agromaster con Polysulphate as últimas campañas descubriron as súas múltiples vantaxes, como a versatilidade do seu uso para gran variedade de cultivos e diferentes tipos de chan e clima; a flexibilidade na aplicación, xa sexa ao bato ou en banda para unha aplicación de precisión; o non ter perdas por lixiviación, fixando os nutrientes no chan; a súa alta uniformidade e densidade; a cobertura uniforme que asegura ter os catro nutrientes esenciais para as plantas; a súa seguridade ao ter moi baixo índice salino; e o ter un pH neutro.