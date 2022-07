Grupo Lactalis inviste máis de 3 millóns de euros nas súas plantas galegas en 2021

Grupo Lactalis, líder mundial en produtos lácteos, informa de que durante 2021 destinou máis de 3 millóns de euros -29,2 millóns de euros en total desde 2015-, para modernizar as súas plantas de Nadela e Villalba, onde se envasan marcas como Puleva ou Président. En total, no cinco comunidades autónomas nas que se atopa presente o Grupo (Galicia, Andalucía, Castela-A Mancha, Castela e León e Cataluña) investíronse o pasado ano un total de 15,7 millóns de euros.

No Informe de Responsabilidade Corporativa do ano 2021, a compañía afianzou a súa aposta por un modelo de negocio máis responsable e sustentable co medio ambiente. Neste sentido, a organización fixouse tres obxectivos claros, tamén recollidos na Axenda 2030: avanzar no benestar animal, reducir a pegada de carbono e impulsar a economía circular e o packaging sustentable. En palabras de Ignacio Elola, conselleiro delegado de Grupo Lactalis en España: “Queremos seguir minorando o impacto ambiental asociado á nosa actividade industrial e continuar incrementando o desenvolvemento e a dinamización social e económica que xeramos alí onde estamos presentes”.

Comprometidos con Galicia

Desde que Grupo Lactalis desembarcase en España en 1983, na planta de Villalba de Galicia, a compañía foi aos poucos gañando presenza no mercado lácteo español incorporando novas marcas á súa carteira de produtos, por exemplo Puleva, Flor de Esgueva, Lauki, Chufi e El Castillo, entre outros. Sendo consciente do necesario que é xerar emprego nos municipios menos poboados do país, Grupo Lactalis actuou todos estes anos como un actor económico relevante e estable nestas zonas. En 2021 Grupo Lactalis contou cun total de 280 persoas en persoal nas súas fábricas de Galicia e colaborou cun total de 40 transportistas locais.

Polo que se refire á actividade específica da recollida, en 2021, Grupo Lactalis comprou 502 millóns de litros de leite en Galicia, provenientes de máis de 1.400 gandarías colaboradoras. Así mesmo, todo o leite ecolóxico que se recolle en España está envasada na planta de Villalba (Lugo). En 2021 recolléronse máis de 14 millóns de litros desta variedade de leite en colaboración con 54 granxas de vacas en ecolóxico.

Aposta polo Benestar Animal

O benestar animal é importante para Grupo Lactalis. Actualmente, a compañía conta con 45 certificados de AENOR en ámbitos como xestión da calidade, xestión ambiental, seguridade alimentaria e benestar animal. Ademais, Grupo Lactalis é a empresa láctea con máis granxas certificadas en Benestar Animal en España. De feito, un dos obxectivos que ten a compañía é certificar todas as súas gandarías co selo de Benestar Animal Welfair, unha das acreditacións máis esixentes a nivel europeo que verifica as vacas vivan en condicións de benestar eticamente responsable. 2021 pechouse con 1.526 gandarías de vacún certificadas en toda España co selo Welfair, converténdose actualmente Grupo Lactalis na empresa láctea española con máis granxas colaboradoras con este recoñecemento. Delas, 1.292 son gandarías galegas, un 92%, recollendo un total de 488 millóns de litros de leite.

Redución da pegada ambiental

A redución da pegada hídrica e de carbono tamén se aborda desde distintos ámbitos. Actualmente todas as marcas que forman parte de Grupo Lactalis apostan por materiais máis reciclables e circulares que poidan ter máis vidas útiles. Así mesmo, cada vez empréganse máis plásticos e vidros de orixe reciclada e envases de orixe vexetal.

Proba diso son as innovacións realizadas nos tetrabriks de Puleva e Lauki, dúas marcas bandeira da compañía, que xa dispoñen do tapón atado ao envase para que poida reciclarse máis facilmente. Grupo Lactalis elixiu España como primeiro país para iniciar a proba piloto de tapóns adheridos á botella na referencia Puleva Fresca Semidesnatada, elaborada na fábrica de Nadela.

Así mesmo, durante o primeiro semestre de 2021, eliminouse o uso das palliñas de plástico, substituíndoas por palliñas de cartón 100% reciclaxe. Pola súa banda, Lactalis Nestlé conseguiu reducir un 50% de uso de plástico na bebida de café con leite ao eliminar a tapa superior de plástico e Lactalis Forlasa eliminou un 15% de plástico evitando a utilización dos separadores de lonchas.

Grupo Lactalis conseguiu reducir 3.388 toneladas de plástico durante o exercicio anterior, así como 104.128 toneladas de emisións de CO2 emitidas á atmosfera, un 75% máis que en 2020. Así mesmo, Grupo Lactalis conseguiu aforrar máis de 24 millóns de litros de auga e un aforro de enerxía de preto de 4 millóns de quilowatts.

Comprometidos coa saúde

Grupo Lactalis está comprometido tamén coa saúde das persoas consumidoras. Os produtos da compañía están en continua evolución, xa que se traballa diariamente pola simplificación das receitas, a través da redución do azucre, o sal e os aditivos. Desta maneira, Grupo Lactalis traballa no desenvolvemento de produtos adaptados ás necesidades nutricionais específicas dos seus consumidores. Dentro dos compromisos nutricionais de Grupo Lactalis incluídos na súa estratexia de RSC, exponse a redución de azucres engadidos nas súas receitas.

Desta maneira, Lactalis Puleva conseguiu unha diminución global do 45% da cantidade de azucre nos seus produtos: tres veces máis do compromiso adquirido polo conxunto do sector coas autoridades sanitarias. Pola súa banda, Lactalis-Nestlé, a división de iogures e sobremesas lácteas eliminou os azucres engadidos no 57% das referencias que comercializa baixo as súas marcas de Nestlé. Ademais, Lactalis Forlasa continuou ampliando a súa oferta de queixos frescos e adaptados a diferentes necesidades nutricionais e, por último, Grupo Lactalis no seu conxunto eliminou o aceite de palma nos produtos elaborados en España.

Como reflexo deste compromiso coa nutrición de calidade, no ano 2014 creouse o Instituto Puleva de Nutrición, unha organización que promove a investigación e divulgación no campo da Nutrición e Dietética (hábitos de consumo de mozos e adultos), así como a saúde cardiovascular, ósea e dixestiva. En todos estes anos puxéronse en marcha distintas iniciativas divulgativas do valor nutricional dos lácteos, como o blog Un Vaso de Ciencia (UVC) que conta xa cun gran número de colaboradores de primeiro nivel na súa especialidade profesional.

Comportamento económico

En termos económicos, Grupo Lactalis alcanzou en España unha cifra de negocio de 1.212 millóns de euros durante 2021 e deu emprego a 2.462 persoas.

Fundado en 1933, Grupo Lactalis é unha empresa familiar desde fai tres xeracións. Líder mundial dos produtos lácteos, o grupo conta con 85.500 colaboradores en máis de 85 países, opera en máis de 260 plantas en todo o mundo e o seu propósito é ofrecer a diario produtos sans, saborosos, saudables e sustentables.

En España, Grupo Lactalis conta con 8 plantas. Ademais, adquire leite a nivel nacional a máis de 2.000 gandarías colaboradoras. Entre os seus produtos atópanse marcas como Galbani, Président, Puleva, Lauki, RAM, El Castillo, Gran Capitán, Flor de Esgueva, El Ventero ou Chufi.