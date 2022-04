Croptune, a App para controlar as carencias de nutrientes no campo, xa está dispoñible en tendas de aplicacións

O revolucionario sistema de Croptune, desenvolto pola empresa emerxente AgrIOT e potenciado por Haifa Group, integra ciencia e tecnoloxía e permite identificar as deficiencias dos tres principais elementos nutricionais das plantas (nitróxeno, fósforo e potasio).

Nesta época de avances tecnolóxicos e aumento da demanda de produción agrícola, a agricultura de precisión cobrou un gran interese e enorme importancia. Croptune é unha aplicación de apoio á toma de decisións, sinxela e fácil de usar, que permite reducir os custos aos agricultores e, ao mesmo tempo, mellorar a identificación das carencias de nutrientes e protexer o medio ambiente.

A rede de distribución global de Haifa, a través de 17 filiais e dos seus técnicos agrícolas locais, encárgase de difundir o produto por todo o mundo. Croptune está dispoñible nas tendas de aplicacións ou a través dos distribuidores de Haifa, a un prezo especial.

Croptune utiliza imaxes tomadas con calquera teléfono intelixente en combinación coa aprendizaxe automática e os macrodatos, para calcular a absorción de nutrientes e proporcionar recomendacións de fertilización

Os protocolos actuais para medir as carencias de nutrientes no campo baséanse no envío de mostras ao laboratorio. Este procedemento leva moito tempo e non pode proporcionar aos agricultores unha axuda para a toma de decisións en tempo real. Croptune resolve este problema utilizando unha tecnoloxía única que permite identificar en tempo real e sobre o terreo as deficiencias de nutrientes utilizando un simple smartphone. Croptune utiliza imaxes tomadas con calquera teléfono intelixente en combinación coa aprendizaxe automática e os macrodatos, para calcular a absorción de nutrientes, que logo se utiliza para proporcionar recomendacións de fertilización.

Cultivos que permite analizar

Na actualidade, Croptune permite analizar diversos cultivos de campo, como a leituga, a cenoria, o pemento, o tomate, a pataca, o cogombro, a cebola, o algodón, o arroz, o trigo, o millo e os cultivos hortícolas, como o aguacate, o plátano, a pera, a cereixa, o pexego, a nectarina e a clementina.

Ao longo de 2022 engadiranse outros cultivos, como os froitos vermellos e as hortalizas de invernadoiro. Grazas a Croptune, os agricultores de todo o mundo poderán identificar por primeira vez as deficiencias de nutrientes directamente no campo.

Motti Levin, director xeral De Haifa Group: ” Croptune é un avance significativo na agricultura de precisión e supoñerá un aumento espectacular da eficiencia no uso dos nutrientes alí onde se aplique. Este produto ten un gran potencial e beneficia tanto aos agricultores como aos distribuidores oficiais de Haifa. A eficiencia no uso dos nutrientes é o problema máis complexo e preocupante ao que se enfronta o mundo agrícola, e prevemos unha gran demanda desta tecnoloxía de vangarda.”

Segundo o presidente do consello de administración e cofundador de AgrIOT, Nir Gilad, “Cando se creou AgrIOT, o seu obxectivo era converter a todos os agricultores do mundo en especialistas en nutrición vexetal. A capacidade demostrada do sistema para reducir a cantidade de fertilizante consumido en aproximadamente un 30%, sen danar os cultivos, presenta enormes beneficios. Ademais dos beneficios económicos para os produtores, optimiza os insumos agrícolas e culmina cunha enorme contribución á prevención da contaminación do chan, o aire e as augas subterráneas a escala mundial. Motti Levin foi o primeiro en recoñecer a necesidade de acceder á tecnoloxía innovadora que en Croptune creamos para os agricultores de todo o mundo, como parte da estratexia de Haifa Group de ser un axente significativo a nivel internacional no campo da agricultura de precisión e a protección do medio ambiente.”

Sobre Haifa Group

Fundado en 1966, Haifa Group especialízase na produción de solucións tecnolóxicas avanzadas para a agricultura. A empresa é líder mundial en fertilizantes especiais, e os seus produtos véndense en máis de 100 países de todo o mundo a través de 17 filiais repartidas por todo o planeta. A marca “Haifa” é un símbolo de calidade e innovación de vangarda na industria agrícola mundial, e a carteira de produtos da empresa comprende fertilizantes especiais para a agricultura, produtos tecnolóxicos para diversas aplicacións industriais e centrais eléctricas termosolares. Os centros de I+D e produción do Grupo atópanse en Israel, e a empresa conta con 5.000 empregados directos e indirectos.

Sobre AgrIOT

Fundada en 2017, AgrIOT é o desarrollador de Croptune, situado na área rexional do Néguev. A tecnoloxía da compañía especialízase na vixilancia en tempo real da absorción de nutrientes das plantas a través de cámaras de teléfonos intelixentes. AgrIOT é propiedade de Nir Gilad, e Assaf Sufa.