Ciclo de conferencias sobre agrorrobótica no campus da USC en Lugo

Data inicio: 19/07/2023

Data fin: 19/07/2023

Lugar: Escola Politécnica Superior, Lugo, España

A robótica agrícola é un sector en expansión ao que os estudos de mercado lle auguran un rápido crecemento e implantación. A industria da agrorrobótica aumentou o seu volume de facturación nos últimos anos de forma significativa e as previsións de negocio son moi favorables a curto prazo. Cada vez máis empresas especialízanse neste ámbito e no mercado español tamén estamos a observar esta tendencia.

A edición do ciclo de conferencias en agrorrobótica deste ano pon o foco no Grupo Internaco, un grupo empresarial creado en 1976 que se destacou nos últimos anos pola súa aposta na agrorrobótica. Á súa experiencia de case trinta anos co robot cortacéspede da casa comercial sueca Husqvarna, uniuse recentemente a distribución dos robots FarmDroid e Naio por medio da súa participación na compañía AG Group.

Nas distintas conferencias do ciclo abordarase a súa visión sobre a robotización de traballos relacionados coa xardinaría e a agricultura e as perspectivas de futuro que teñen sobre a súa implantación en España. Ademais, realizaranse demostracións en campo cos últimos modelos de robots que distribúe AG Group no mercado ibérico, o que é unha oportunidade inmellorable de poder ver esta tecnoloxía en funcionamento no noroeste de España.