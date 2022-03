Atención personalizada e aforro económico co servizo de asesoramento xenético de Embriovet

Nunha explotación de produción de leite as vacas son o seu principal capital. Do seu nivel morfolóxico e produtivo depende a rendibilidade da granxa. Por iso en Gandería Neiras SC están a apostar pola mellora xenética como ferramenta básica para lograr unha eficiencia cada vez máis necesaria a medida que os custos de produción se incrementan.

O servizo de asesoramento xenético que lles ofrece a empresa galega Embriovet permítelles aforrar tempo, preocupacións e diñeiro. Trátase dun servizo profesional flexible e personalizado que ten como finalidade última mellorar a marxe entre ingresos e gastos da granxa a partir da mellora produtiva, morfolóxica e de saúde dos seus animais.

Trátase dun servizo integral, continuo, flexible e personalizado, útil para calquera tipo de granxa. Cando se parte dun nivel máis baixo o salto é máis rápido e evidente

É un servizo asequible economicamente para calquera gandería que inclúe unha auditoría xenética de partida, a definición de obxectivos específicos e personalizados para cada gandería, o deseño do programa xenético e reprodutivo, a xestión dos datos xenómicos, a selección do seme a empregar e a definición dos acoplamentos.

“Empezamos a traballar nesta granxa no ano 2018 coa produción de embrións a partir dunha serie de animais destacados que había na gandería”, explica Óscar Ousinde, técnico de Embriovet, que é quen leva o seguemento desta explotación ubicada en Manán (Sarria), formada por unha cabana total de 144 animais cunha cualificación morfolóxica media de 81 puntos e unha media ICO de 3.377.

Profesionalidade e tranquilidade

Antonio Valcárcel é, xunto á súa irmá Ana, o propietario da granxa. Levaba anos tratando de mellorar pola súa conta o nivel xenético das súas vacas pero buscaba un traballo máis constante e profesional, polo que recurriu á experiencia e fiabilidade que ofrece Embriovet.

“Empecei mercando algún embrión noutras ganderías galegas. O primeiro foi dunha vaca que daquela era número 1, a Campo 0383 Meridian ET, da gandería Campo de Lucín SC de Dumbría. Ese embrión deu moi bo resultado, vai parir agora de terceiro parto. Despois merquei outro embrión á gandería Baixo Holstein, daquí de Sarria, procedente da vaca Baixo Beemer Maruxa II ET, que deu Neiras Crushabull 9770 ET, que ao nacer na proba xenética xa resultou ser quinta de España por tipo. Buscaba continuar ese traballo e sacarlle o máximo rendemento ao investimento feito”, explica.

Fai anos saía un touro e duraba 5 anos; agora están aparecendo sementais novos continuamente, é unha loucura. Estar ao día require tempo e corres o risco de non atinar. Esta é unha maneira de estar sempre ao día

Antes de poñerse en mans de Embriovet, Gandería Neiras recurría ao servizo de acoplamentos de Africor Lugo. “Estaba contento, pero é un servizo máis limitado, porque as opcións de escolla circunscríbense unicamente aos touros de Xenética Fontao cando no mercado hai moitas máis posibilidades, pero dada a loucura de sementais novos que hai hoxe, leva tempo facer a escolla e corres o risco de non atinar”, recoñece Antonio, que buscou no servizo de asesoramento que ofrece Embriovet “apoio, seguridade e imparcialidade”, di.

Servizo independente e personalizado

“Somos un servizo independente e totalmente personalizado adaptado ao que o gandeiro quere. Neste caso unha granxa robotizada necesita unhas condicións morfolóxicas moi concretas, pero ademais está o que o gandeiro desexa dos seus animais. Neste caso concreto o que queremos é mellorar as características morfolóxicas das vacas e a súa lonxevidade produtiva”, detalla Óscar.

“O feito de ser un servizo totalmente independente é importante porque ao non estar vinculados a ningunha casa de seme buscamos aquel touro que mellor se adapte, estea no catálogo dunha ou doutra empresa. Por lóxica, cada unha recomenda aos gandeiros os seus touros, é un asesoramento condicionado. O noso non”, aclara.

Ao non estar vinculados a ningunha casa de seme buscamos aquel touro que mellor se adapte en cada caso, en función dos defectos que se queren corrixir na granxa ou das características que se buscan nos animais

“Nós levámonos ben con todas as empresas de seme e temos boa relación con todas elas, pero á hora de escoller un semental eleximos de maneira obxectiva aquel que máis lle interesa ao noso cliente gandeiro”, detalla. Esta é precisamente outra das características que destacan do servizo de Embriovet, xa que ao ser personalizado permite corrixir os defectos que hai na granxa e explotar aquelas características máis destacadas dos animais.

Comprar o xusto, optimizando a elección do seme

“Nótase rápido o avance e o servizo págase só, simplemente co que se aforra na compra do seme. Non se trata de gastar máis en xenética, trátase de saber gastar e de optimizar todo o que compras. Consiste en mercar xusto o que se precisa, porque non é só que touros mercar, senón en que vacas utilizalos. Coa xenómica hoxe en día os datos son moi fiables e ás veces non compensa pagar unha cantidade elevada por unha dose tendo en conta o beneficio que se vai acadar con ela. Hai que buscar a medida xusta”, recomenda Óscar.

O servizo págase só, únicamente co que aforras á hora de mercar o seme. Trátase de optimizar o que compras e o gandeiro moitas veces non está ao tanto de todos os touros que hai dispoñibles porque ten moitas máis cousas ás que atender

“Aforras tempo en organizar o teu programa de mellora xenética, axúdanche a decidir cantas e cales xovencas criar e a facer a selección dos touros en función das túas necesidades e á marxe de criterios comerciais. Todo isto coa garantía de que cho está xestionando un equipo profesional que sabe do tema”, destaca Antonio.

Adáptase a todo tipo de ganderías, tanto pequenas como grandes, con sala, robot ou en pastoreo

Neste momento son 16 as ganderías galegas adscritas a este servizo xenético pioneiro que xurdiu da necesidade dun asesoramento imparcial para a escolla do seme. “Temos ganderías de todo tipo, desde 30 a 300 animais, e con distintos sistemas de manexo, desde robot a pastoreo pero o servizo é versátil e adáptase ás necesidades concretas de cada granxa. En cada unha delas as cousas a mellorar son distintas”, explica Óscar.

Cambio de prioridades co paso ao robot

A instalación dun robot de muxido no 2019 variou as prioridades na selección dos animais da granxa de Antonio. “Buscamos adaptar as características das vacas ás necesidades do robot. Cuestións como a lonxitude ou a colocación dos pezóns ou a velocidade de muxido son agora aspectos centrais, parámetros que estamos poñendo como restritivos á hora de escoller tanto os touros como as vacas das que recriamos”, explica.

A forma de traballar é flexible. O asesor visita a granxa cando menos unha vez cada tres meses e está en todo momento a disposición do gandeiro para aclarar dúbidas, analizar os avances ou reorientar os obxectivos fixados se fose preciso.

Grazas á mellora xenética, é posible aumentar a porcentaxe de sólidos sen perder volume de produción

“A atención é personalizada en todo momento e busca adaptar as características das vacas ás necesidades da explotación e ás demandas do mercado. Cunha industria que cada vez con máis intensidade reclama calidades e incluso produtos diferenciados como leite A2A2 a adecuada selección e planificación fai posible acadar os obxectivos con máis rapidez, gañando calidades sen perder volume”, destaca Óscar.

Buscando animais máis duradeiros

Gandería Neiras SC ten neste momento 60 vacas en muxido, cunha media de produción de 42 litros, unha porcentaxe de graxa do 4,1% e do 3,6% de proteína, polo que a capacidade de mellora nestes ámbitos e limitada.

“No noso caso non buscabamos un incremento da produción en si, porque nós xa viñamos de producións altas, incluso máis ca co robot, porque estabamos a tres muxiduras, pero a diferenza está en que eran animais con malas patas, malos ubres e que se acababan moi rápido. A tendencia que buscamos son vacas que en vez de dous partos, duren catro ou cinco”, detalla Antonio.

Unha adecuada selección xenética que nos leve a animais máis sans e máis lonxevos fará que se reduzan os custos de produción

É un traballo a longo prazo, recoñece, porque “aínda que cos embrións avances máis rápido, levamos só tres anos e é pouco tempo para ver resultados”, admite. “Os primeiros embrións que implantamos son vacas que están agora paridas de primeiro parto polo que é cedo aínda para que amosen todo o seu potencial, pero onde primeiro se nota a mellora é nas probas xenómicas das becerras, as que proceden de embrións despuntan todas”, di.

Obxectivo final: incrementar a marxe de beneficio das explotacións

“Ao final a mellora xenética o que conleva é unha maior eficiencia á hora de xerar os ingresos da explotación, porque son animais máis rendibles, máis saudables e duradeiros, sen defectos e máis adaptados ao tipo de granxa, e no panorama no que estamos hoxe en día, no que os gastos soben e soben e o gandeiro non ten capacidade para controlalos, porque a granxa consome o mesmo, o que hai que tratar é de que a eficiencia da explotación sexa a maior posible”, argumenta Óscar.

No contexto actual de subas xeralizadas nos custos de produción, sobre os que o gandeiro non ten case capacidade de intervención para diminuílos, a rendibilidade da granxa, e en moitos casos a súa supervivencia, depende da eficacia e eficiencia na xeración de ingresos

“A vaca come o mesmo, sexa unha ou outra, pero os ingresos que xera non son iguais. A clave, pois, reside nos animais que teñamos, xa que mellorando a cabana a través da xenética conseguimos mellorar os ingresos da granxa por medio dunha maior eficiencia produtiva”, resume.

Óscar aclara que “non ten que ser unha gandería de élite a que recurra a este servizo de asesoramento xenético, senón que é válido e útil para calquera granxa”. “De canto máis abaixo se parta máis rápidos e evidentes van ser os resultados e, de cara ao futuro, se os cimentos son bos, máis estable vai ser o edificio”, compara.