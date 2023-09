Reunión das asociacións do cooperativismo de crédito mundial en Santiago coa Caixa Rural Galega de anfritioa

As entidades buscaron poñer en común as experiencias das cooperativas de crédito no sector ámbito xeral e no regulatorio do sector.

O sector do cooperativismo bancario e de crédito reuniuse en Compostela coa Caixa Rural Galega como mestra de cerimonias. Este encontro celébrase en paralelo ao Eurofi Financial Forum 2023 que se celebra do 13 ao 15 de setembro. No tocante ás entidades cooperativas bancarias, a súa reunión foi un intercambio de informacións e impresións sobre os diferentes marcos lexislativos que afectan directamente ás entidades reunidas en Compostela.

Caixa Rural Galega exerceu de anfitrioa nunha cea, organizada xunto coa Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) e a Asociación Europea de Bancos Cooperativos (EACB), que se celebrou este mércores en Santiago de Compostela e á que asistiron representantes das cooperativas de crédito españolas e de diversos países como Alemaña, Francia, Italia, Países Baixos, Xapón ou Australia. Ademais participaron o Director Xeral de Apoio ás Reformas Estruturais da Comisión Europea, Mario Nava e a Vicegobernadora do Banco de Francia, Sylvie Goulard.

O obxecto da mesma foi a posta en común das experiencias dos distinto grupos de cooperativas de crédito xa sexa no ámbito económico en xeral como no ámbito regulatorio en particular.

O evento que tivo lugar na capital galega, celébrase paralelamente ao Eurofi Financial Forum 2023 que está a ter lugar os días 13 ao 15 de setembro en Santiago de Compostela con carácter previo á reunión informal de ministros de Economía e Finanzas latinoamericanos e europeos que se desenvolve no marco da Presidencia española do Consello da Unión Europea. Está previsto que estes días a capital galega congregue a máis de 1.600 persoas duns 60 países, nunha contorna das máis influentes no ámbito económico e financeiro.

O sector cooperativista de crédito español estivo representado nesta cea, ademais de por Manuel Varela e Jesús Mendez, Presidente e Director Xeral de Caixa Rural Galega, por Cristina Freijanes, Secretaria Xeral da Unacc, Luís García Lozano e Alberto Sainz dos Terreros, Directores de Auditoría e Asesoría Xurídica da Asociación Española de Caixas Rurais (AECR) e David Murano, Subdirector Xeral de Caja Ingenieros.