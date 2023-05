Os ensaios de ICL mostran a eficiencia da tecnoloxía de encapsulado totalmente biodegradable eqo.x

A gran novidade de ICL para este 2023 foi a súa nova tecnoloxía eqo.x. coa que ofrece un encapsulado totalmente biodegradable e de forma rápida para fertilizantes de liberación controlada (CRF), adiantándose así aos requisitos futuros do novo Regulamento (2019/1009) relativo aos produtos fertilizantes UE, que esixe o uso deste tipo de encapsulados para o ano 2026.

ICL consegue con eqo.x dar un paso máis no desenvolvemento de innovacións sostibles para as súas CRF que, ademais, son fertilizantes que van ter un papel clave no cumprimento dos requisitos do Pacto Verde Europeo, xa que melloran a eficiencia no uso de nutrientes (EUN), manteñen ou aumentan a produción cunha menor achega de fertilizantes, reducen as perdas de nutrientes e, ás veces, só neesita unha aplicación para toda a tempada.

Ensaios en pataca e arroz

Os fertilizantes CRF con tecnoloxía eqo.x foron sometidos no seu proceso de desenvolvemento a exhaustivos ensaios en campo, cuns resultados similares ou mellores en canto a produción e calidade respecto ás tecnoloxías de encapsulado existentes, mantendo patróns de liberación constante e totalmente predicible para unha mellor xestión dos programas de nutrición.

Así, e por poñer algúns exemplos, nos ensaios desenvolvidos no cultivo de pataca (Figura 1) coa aplicación de Agromaster potenciado coa nova tecnoloxía eqo.x, a produción de tubérculos de tamaño maior de 55 mm aumentou nun 24% e a produción total aumentou nun 11%. Ademais constatouse un 44% máis na eficacia do uso do nitróxeno e só foi necesaria unha aplicación, xa que Agromaster proporciona os nutrientes ás plantas de forma gradual. Por iso, aforra custos de man de obra e combustible, o que minimiza as emisións de CO2 e a pegada de carbono.

No cultivo de arroz (Figura 2) os ensaios achegaron diferenzas considerables en canto a produción, cun 36% máis. A eficacia do uso do nitróxeno aumentou ata nun 75% e tamén se realizou só unha aplicación durante o cultivo, minimizando as emisións de CO2 e reducindo a pegada do carbono.

Na web especial de eqo.x pode coñecer todas as características técnicas desta nova tecnoloxía e os diferentes ensaios con Agromaster.