ICL lanza a exclusiva tecnoloxía de encapsulado totalmente biodegradable eqo.x para fertilizantes de liberación controlada

ICL desenvolveu unha tecnoloxía única, patentada co nome eqo.x, que consegue a biodegradabilidade total e rápida do encapsulado dos fertilizantes de liberación controlada (CRF). A nova tecnoloxía eqo.x reduce a pegada ambiental dos CRF e axudará aos agricultores para cumprir os requisitos do Pacto Verde Europeo.

Un dos principais retos aos que se enfrontan os agricultores hoxe en día é o dos cambios frecuentes nas normativas aplicables aos fertilizantes. Por exemplo, o Pacto Verde Europeo, que inclúe a estratexia «Da granxa á mesa», aspira a minimizar a pegada ambiental da agricultura. A redución das perdas de fertilizantes en polo menos un 50% para 2030 é un piar importante desta estratexia.

Os fertilizantes de liberación controlada (CRF) poden desempeñar un papel crave no cumprimento destes requisitos do Pacto Verde, xa que melloran a eficiencia no uso de nutrientes (EUN), manteñen ou aumentan a produción cunha menor achega de fertilizantes, reducen as perdas de nutrientes e, a miúdo, só requiren unha aplicación para toda a tempada.

Pero, para satisfacer os requisitos futuros do novo Regulamento (2019/1009) relativo aos produtos fertilizantes UE, ICL deu un paso máis no desenvolvemento de innovacións sostibles para os seus fertilizantes de liberación controlada.

Así, a empresa acaba de presentar eqo.x. Esta tecnoloxía de encapsulado totalmente biodegradable someteuse a exhaustivos ensaios en campo, cuns resultados similares ou mellores en canto a produción e calidade respecto ás tecnoloxías de encapsulado existentes, mantendo patróns de liberación constantes e totalmente predicibles para unha mellor xestión dos programas de nutrición.

Segundo Ronald Clemens, responsable global de márketing de CRF de ICL, «En ICL a sustentabilidade e a eficiencia no uso dos nutrientes son aspectos que consideramos prioritarios nos nosos fertilizantes especializados para os mercados agrícolas. Con esta innovación, creamos unha solución que é sostible desde diversos ángulos, contribuímos á estratexia europea “Da granxa á mesa” e axudamos aos agricultores para reducir as doses de fertilizantes sen que iso afecte á produción. Neste sentido, esta innovación adiántase á normativa actual e está preparada para as futuras normas que están por vir».

Como explica Ronald Clemens: «Levamos 15 anos traballando nuns encapsulados que se biodegraden máis rápido, ao mesmo tempo que ofrecen o máximo rendemento no campo. Xa estamos preparados para aplicalos a fertilizantes de liberación controlada a base de nitróxeno para cultivos en chan. A tecnoloxía de liberación eqo.x é exclusiva de ICL xa que está protexida por patente e estamos a investir nunha nova liña de produción nos Países Baixos».

Hai que lembrar que ICL é pioneira na tecnoloxía de encapsulado desde hai máis de 50 anos, cando lanzou o seu fertilizante Osmocote. Desde entón desenvolveu diversas tecnoloxías de encapsulado que foron altamente eficientes e con eqo.x da un paso máis, como afirma Ronald Clemens: «Consideramos que se trata dun enorme paso adiante no uso de fertilizantes de eficacia mellorada para o mercado agrícola. A tecnoloxía de liberación controlada totalmente biodegradable poderá reducir todo tipo de perdas de nutrientes, o que se sumará a todas as vantaxes coñecidas dos CRF, como a posibilidade de reducir a frecuencia e as doses de aplicación».

En canto aos ensaios de campo e laboratorio realizados nestes últimos anos antes de lanzar esta nova tecnoloxía, pódese afirmar que con eqo.x non só dáse resposta á obrigatoriedade de usar encapsulados totalmente biodegradables de forma rápida, senón que tamén se mellora a eficiencia do uso de nutrientes ata nun 80% e redúcese as perdas de nutrientes ata nun 50%.

Por último, tras o lanzamento de eqo.x, o seguinte paso de ICL é introducir gradualmente esta nova tecnoloxía no mercado nas súas gamas líderes de fertilizantes de liberación controlada para agricultura, como Agromaster.