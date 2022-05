Curso de iniciación á apicultura organizado por AGA

A Asociación Galega de Apicultura (AGA) organiza ao longo deste mes de maio un curso de iniciación á apicultura.

O programa contempla unha parte teórica, que se impartirá online, e unha práctica que será presencial.

En canto aos contidos, trataranse:

Iniciación á apicultura.

Bioloxía da abella.

A reproducción das colmeas e a alimentación.

Produtos das abellas.

Patoloxías das abellas

A clase teórica impartirase o día 14 de maio de 10:00 ás 14:00 horas e as prácticas en diferentes puntos de Galicia con horario de 10:00-14:00/ 16:00- 19:00.

Lugares a elexir das práctica (só un por alumna/o):

Arzúa- 21 de maio

Allariz- 22 de maio

Mondoñedo- 28 de maio

Campo Lameiro (Pontevedra)- 29 de maio

A data límite de inscrición será este venres, 13 de maio, ás 15:00 horas.

En canto ao custo, o curso é de balde para socias e socios de AGA e para os non socios consultar no email formacion@apiculturagalega.gal ou no teléfono 981508142

Para inscribirse é preciso cubrir este formulario online