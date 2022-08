Axudas para a monitorización completa das ganderías de leite e de carne

A vindeira semana ábrese o prazo para solicitar as subvencións do Kit Dixital, un programa do Ministerio que permite ás explotacións obter ata 5.000 euros en dispositivos electrónicos para a toma de datos e a xestión das granxas

Dispoñer de datos precisos da explotación, tanto do establo como dos animais, axuda ao gandeiro a tomar decisións acertadas. Por iso, a monitorización da granxa supón un avance importante que permiten as novas tecnoloxías e que redunda na mellora da eficiencia e do rendemento económico das ganderías.

A empresa galega Innogando ofrece este tipo de solucións tecnolóxicas tanto ás ganderías de leite como ás de carne a través dos seus colares de actividade Rumi, dos dispositivos de detección de partos e de toda unha serie de sensores pensados para o control en tempo real das distintas instalacións da granxa, cos que é posible medir tanto a humidade e temperatura do establo, como a temperatura do tanque de leite, o nivel do silo do penso, estado da fosa do purín, consumos de auga, etc.

Coa sensorización temos datos para en base a eles tomar decisións

Ademais, durante este mes de setembro ábrese unha posibilidade inmellorable de facerse con todas estas melloras tecnolóxicas practicamente sen custo, xa que o Goberno de España está a implementar o chamado Kit Dixital para a dixitalización das pequenas e medianas empresas, cunha serie de axudas para as explotacións agrogandeiras.

Axudas que cubren o 100% do investimento

O vindeiro 3 de setembro ábrese o prazo para solicitar estas subvencións, que cubren o 100% do investimento realizado, cun máximo de 5.000 euros para ganderías de entre 3 e 9 traballadores (contando os socios e os empregados) e de 2.000 euros no caso de explotacións con 1 ou 2 socios ou traballadores.

Desde Innogando encárganse de todo, axudando aos gandeiros coa tramitación da subvención

Deste xeito, as axudas permiten adquirir os distintos dispositivos totalmente de balde, tendo que pagar soamente o importe do IVE. Desde Innogando axudan aos gandeiros encargándose de toda a tramitación da subvención, de maneira que as explotacións non teñen que realizar ningún tipo de trámite.

Un cento de ganderías galegas contan xa cos colares intelixentes Rumi

Xa son máis dun cento as ganderías de Galicia que aproveitaron as últimas convocatorias de axudas para facerse cos dispositivos intelixentes Rumi, tendo deste xeito o seu gando controlado en todo momento.

Rumi partos

Rumi é unha ferramenta ideada para calquera tipo de gandería, ben sexa intensiva, extensiva, ou calquera dos sistemas intermedios. Grazas ao seu deseño adaptado ás circunstancias galegas (a súa batería recargase constantemente a través do panel solar que leva incorporado e non precisa de cobertura de teléfono móbil para funcionar), a versatilidade do dispositivo é máxima.

Os dispositivos adáptanse a calquera tipo de gandería, ben sexa intensiva ou en extensivo, e mesmo a comunidades de montes con cabalos pacendo en liberdade

O control integral do gando permite ao gandeiro detectar mellor os celos e os posibles problemas de saúde, obtendo alertas para anticiparse a eles. Un dos momentos máis delicados é o do parto, por iso desde Innogando desenvolveron unha ferramenta específica que avisa ao gandeiro ao seu teléfono móbil do momento exacto no que se vai producir.

“Grazas a este dispositivo que se coloca no rabo da vaca, os partos están máis controlados sen necesidade de estar tan pendente da vaca, co que o gandeiro gaña en calidade de vida e en tranquilidade mentres o animal pode desenvolver o seu comportamento natural”, explica Elio López, veterinario e socio fundador de Innogando.

Para máis información, pódese contactar con Innogando: Teléfono: 644 586 245

Whatsapp: 644 586 245

E-mail: hola@innogando.com