Navigator, a alternativa estable e fiable para a xestión do teu terreo forestal

A compañía papeleira compra e aluga terreos aptos para o cultivo do eucalipto, tanto en Galicia como en Asturias. Os contratos que ofrece a empresa destacan pola súa versatilidade, pois adáptanse en tempo e modalidade ás necesidades do propietario

Navigator, unha compañía papeleira con factorías en Portugal e España, acumula 70 anos de experiencia na xestión de terreos forestais. En Galicia, Navigator é desde fai un par de décadas un comprador de referencia de madeira de eucalipto e, desde o 2018, ademais aluga e compra terreos forestais aptos para o cultivo de eucalipto. Na actualidade ten xa uns 80 contratos asinados con propietarios e comunidades de montes galegas e asturianas que, en conxunto, roldan ao redor de 1.600 hectáreas.

O responsable do equipo técnico de Navigator en Galicia e Asturias, Óscar Fernández, destaca a versatilidade dos contratos que a empresa lle ofrece a propietarios particulares e comunidades de montes.

Duración dos contratos

“Traballamos con tres períodos de duración estándar, 15, 24 e 30 anos, pero é algo que se pode modificar en función das circunstancias”, sinala.

“Se por exemplo, a parcela que nos ofrece un propietario ten un lote de madeira en metade de quenda, podémonos encargar da xestión da parcela ata fin de quenda e de executar a seguinte plantación”, explica Óscar.

En caso de parcelas con madeira a fin de quenda que acorden un alugueiro posterior á curta, Navigator tamén pode ofrecerlle ao propietario a compra da madeira “a bo prezo”. Normalmente, Navigator compra eucalipto en Galicia só a empresas madeireiras subministradoras, pero en casos de contratos de alugueiro, tamén traballa directamente co propietario.

Fórmulas de pago

As modalidades de pago son flexibles, adaptándose igualmente ás necesidades do propietario ou comunidade de montes. Pode acordarse desde un pago anual a un pago a fin de quenda ou un pago ao comezo, existindo fórmulas mixtas negociables.

“Dependerá sobre todo das necesidades do propietario. Non é igual o caso dunha persoa xubilada que o dunha persoa nova con fillos ou o dun propietario de mediana idade sen responsabilidades” -sinala Óscar Fernández-. “O importante para o propietario é a fiabilidade do que se asina. Navigator ten 70 anos de experiencia en xestión forestal e nunca deixou de investir no bosque, cumprindo sempre todos os seus compromisos. Nese sentido, podemos falar dos acordos que asinamos como plans de pensións asegurados ou como herdanzas aseguradas”, opina.

Características das parcelas e xestión

As parcelas que Navigator aluga ou compra en Galicia e Asturias teñen que ser aptas a nivel legal para a plantación de eucalipto. A empresa pide unha parcela mínima de 3 hectáreas, aínda que se un propietario alcanza esa superficie coa suma de dúas parcelas próximas, tamén é posible o acordo.

Nestes momentos, Navigator ten uns 80 contratos asinados en Galicia e Asturias, incluíndo os que xa asinou este ano recentemente en Asturias. En conxunto, achéganse a 1.600 hectáreas de terreo. No caso de Galicia, en volume de superficie xestionada, destacan concellos como Cervo, Abadín ou Vilalba, na provincia de Lugo, ou Rois, Vimianzo, As Pontes ou Negreira, na provincia da Coruña.

Antes de facer unha oferta polo alugueiro ou compra da parcela, o equipo técnico de Navigator encárgase de realizar un completo anteproxecto da plantación, que inclúe análise e caracterización de solos e elección das especies máis adecuadas. Navigator traballa cun portfolio de plantas que inclúe clons de eucalipto globulus -que garanten un aumento de rendibilidade de ata un 40% en relación a unha planta de semente non mellorada-, eucalipto nitens e híbridos.

“Contamos co mellor material xenético, adaptado a distintos riscos, como fungos, pragas ou temperaturas altas, para que a plantación sexa segura e cos menores riscos”, subliña Óscar Fernández.

Nesa tarefa do proxecto de plantación, Navigator ten a asesoría do Instituto Raíz, o centro de maior prestixio en Europa na mellora xenética do eucalipto.

Tras a plantación, a empresa encárgase da súa xestión durante todo o ciclo. Así, están previstos 1 ou 2 abonados de mantemento -ademais do inicial-, así como periódicas rozas cando é preciso, para garantir a maior produtividade para o cultivo. “O propietario despreocúpase, pois a xestión da plantación faise de forma profesional”, resume Óscar.

O equipo técnico de Navigator en Galicia conta con persoal cualificado con moitos anos de experiencia e integramente galego.

Máis información Contacta con Navigator para consultar a venda ou arrendamento dun terreo forestal.