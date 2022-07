Control eficaz e sustentable de pulgón, cochinilla e mosca branca en cultivos

En plena campaña de vide de vinificación, arandos, hortícolas, froiteiras en xeral e outros, é necesario estar preparados e manter unha boa vixilancia ante posibles ataques de pragas tan importantes como as cochinillas, as moscas brancas e os pulóns, que poden chegar a minguar seriamente o rendemento produtivo dos cultivos de maior importancia agronómica e económica de Galicia.

Os danos provocados por estes insectos constitúen algúns dos maiores problemas fitosanitarios da rexión, os cales, ademais de realizar danos directos, tamén actúan como vectores de distintas enfermidades, como son algunhas viroses e bacterioses. Desde Blue Heron propomos un programa de solucións naturais sen residuos, de elevada e contrastada eficacia, para minimizar e recuperar as plantas dos danos causados por este tipo de pragas, minimizando a tensión e o impacto producido sobre o cultivo.

Para conseguir un control óptimo destas difíciles pragas, aconséllase vixiar as poboacións de forma continua (semanalmente), considerando os limiares económicos de cada praga, segundo o cultivo e estado fenolóxico das plantas. No momento en que as poboacións excedan dun determinado “limiar económico” (número de individuos ou de ovos, ninfas e adultos por folla ou flor, etc.), segundo praga e cultivo, debería exporse as primeiras intervencións e a aplicación inmediata dun programa de tratamentos con solucións “sen residuos” como o que propón Blue Heron. Ademais, unha das calidades que debe ter este tipo de programas é que sexa compatible cos insectos auxiliares, xa sexan os propios do cultivo, ou dos que foron introducidos.

Solucións eficaces e sustentables

Cando os danos sexan causados por cochinillas “brandas” (Planococcus vitis., Pseudococcus spp., etc.), mosca branca (Bemisia tabaci) e/ou pulgóns (Myzus persicae, Aphis spp., etc.) resulta de gran utilidade o emprego de Lobezno® en mestura con Avenger® ás doses de 2,5 + 1,5 L/Ha, realizando un bo mollado das plantas, e se é necesario, repetir aos 7-9 días en función da presión das devanditas pragas.

LOBEZNO® é un é un fertilizante que posúe acción nutricional e fortificante das plantas, deseñado para activar e reforzar o metabolismo secundario e o sistema de defensas das plantas. Posúe propiedades como elicitor e sinalizador de determinados tipos de estrés biótico e abiótico, principalmente relacionados con ataques e danos causados polas pragas descritas anteriormente.

Avenger® MW é unha solución nutricional líquida que contén Boro soluble vehiculizado nun complexo humectante de orixe vexetal que facilita a maior cobertura e o mollado de follas, talos e froitos, mellorando a calidade da pulverización, unha máis lenta degradación dos activos, unha maior adherencia nos cultivos, así como un efecto deterxente, de limpeza e de secado superficial (hidrófugo) dificultando o establecemento de calquera tipo de praga.

Como norma xeral, suxírese realizar unha 1ª aplicación (ao comezo do ataque), procurando mollar ben para conseguir unha boa cobertura da car e o envés das follas e flores, e usar preferentemente alto volume de auga, suficiente para conseguir un bo mollado de todas as partes da planta e a praga. Recoméndase realizar unha 2ª aplicación, aos 7-9 días, unha vez teñan eclosionado os ovos das postas anteriores á 1ª aplicación, xa que a praga é xeralmente máis sensible nos seus estados inmaturos. Sempre que sexa posible, os tratamentos deben realizarse á primeira hora da mañá, ou a última da tarde, evitando as horas centrais do día e as temperaturas superiores aos 28ºC.

Hoxe día xa é tecnicamente posible levar un adecuado manexo e control das poboacións deste tipo de pragas, utilizando solucións naturais e sen residuos, e considerando principalmente criterios técnicos: medidas culturais axeitadas, así como a continuada supervisión do cultivo e a intervención temperá con solucións naturais ou de baixo impacto, sen residuos e en combinación coa fauna auxiliar, que poden combinarse ou alternarse de forma puntual ou excepcional con outras solucións químicas dispoñibles no mercado para levar a cabo un adecuado manexo integral de pragas e enfermidades.