AGRIMOBI, o novo fertilizante de ICL con maiores concentracións de nutrientes en suspensión

Os procesos de fertilización segundo a época do ano necesitan de produtos específicos para afrontar as diferenzas climáticas, isto para non seren arrastrados polos fenómenos meteorolóxicos. Así, a empresa ICL buscou novos procesos que permitan aos fertilizantes permanecer no lugar e non seren levados por correntes de auga ou mesmo polo vento. A partir da investigación levada adiante por ICL naceu AGRIMOBI, o novo fertilizante que busca mellorar a nutrición da planta.

ICL desenvolveu toda unha nova gama de suspensións, AGRIMOBI, que grazas a un proceso especial de micromoenda e ao uso de axentes tensoactivos, consegue maximizar a concentración de nutrientes nun fertilizante líquido.

ICL ten no seu ADN empresarial a Innovación e, por tanto, os programas de I+D+i da compañía son a clave para ofrecer solucións cada vez máis eficientes en busca dunha agricultura sostible e rendible. Se a primeiros de 2023 a compañía lanzou a revolucionaria tecnoloxía de encapsulado eqo.x, para as súas gamas de fertilizantes de liberación controlada (CRF), agora lanza a nova gama AGRIMOBI para suspensións, é dicir, fertilizantes líquidos con elevadas concentracións de nutrientes.

Os produtos das gamas AGRIMOBI presentan moi altas concentracións de nutrientes, conseguindo a súa estabilización grazas a un exclusivo proceso de micromoenda das partículas sólidas, así como á adición de toda unha serie de axentes tensoactivos e adxuvantes que impiden a súa aglutinación e sedimentación, ofrecendo así un formulado de alta estabilidade.

Con todo iso, AGRIMOBI ofrece unha combinación das vantaxes dos fertilizantes foliares líquidos cos fertilizantes sólidos: alta concentración de nutrientes; fácil dosaxe (é máis sinxelo dosificar por volume que por peso); mellor loxística na manipulación e almacenamento do produto; non se xera po; conta cun pH neutro, ideal para favorecer a absorción foliar; e unha alta capacidade de rehumectación.

AGRIMOBI Olive, unha gama específica para as necesidades do oliveiral

AGRIMOBI conta de forma destacada cunha gama específica para o oliveiral, AGRIMOBI Olive, que xa vai poder ser aplicada a partir deste outono de 2023. AGRIMOBI Olive está deseñada especificamente para as necesidades deste cultivo, para cada fase onde a demanda de nutrientes é alta e as carencias poden supoñer unha diminución importante da produción. Dentro desta gama específica, para aplicacións de outono en oliveiral ICL recomenda a aplicación de AGRIMOBI Olive-K (5-5-39).

AGRIMOBI Olive-K é unha suspensión concentrada NPK con alto contido en potasio, deseñada especificamente para o cultivo do oliveiral para previr e corrixir estados carenciales especialmente de potasio na fase formación de óso, engorde e de maduración do froito.

O potasio é crucial para unha serie de procesos fisiolóxicos de vital importancia para o crecemento, rendemento, calidade e resistencia a #o #estrés. Aplicado mediante pulverización

foliar AGRIMOBI Olive-K optimiza a absorción nas follas e a penetración na cutícula, ata activar ás células metabólicas que conseguen translocar os nutrientes ata os órganos diana. AGRIMOBI Olive-K contribúe ao engorde do froito, induce o seu cambio de cor e favorece a síntese e acumulación de aceites.

Ademais, en períodos de seca como o que sufrimos en España, a absorción de potasio

radicular vese reducida e as necesidades da oliveira non se satisfán por completo a pesar de que

o chan teña un contido suficiente de potasio. En situacións de estrés hídrico recoméndase a aplicación de AGRIMOBI Olive-K para mellorar a hidratación e manter a turgencia das follas e froitos.

Grazas á súa formulación especial, AGRIMOBI Olive-K posúe unha gran capacidade de resolubilización

coa humidade ambiental, conseguindo maximizar a taxa de absorción ao aumentar o tempo que estarán dispoñibles os nutrientes na superficie das follas.

Recomendacións de aplicación de AGRIMOBI Olive-K

Debido á súa elevada concentración e pureza de AGRIMOBI Olive-K só se requiren pequenas cantidades na aplicación. Así, recoméndase unha dose xeral de 300-450 ml/hl. Esta dose deberá ser axustada atendendo ás condicións específicas de cada parcela e en función do programa completo de abonado. Repetiranse as aplicacións en función do estado nutritivo da árbore e da colleita esperada.

É recomendable manter o tanque en axitación. A aplicación debe efectuarse a última hora da tarde ou primeira da mañá, cando a temperatura é baixa e a humidade atmosférica alta. Non debe aplicarse en horas de alta insolación. Os produtos da gama AGRIMOBI son fáciles de usar e pódense mesturar no tanque con numerosos funxicidas e insecticidas.

Por último, hai que resaltar que a gama AGRIMOBI Olive conta con máis solucións adaptadas a diferentes fases críticas do cultivo:

– AGRIMOBI Olive-N, deseñado especificamente para previr e corrixir estados

carenciales especialmente de nitróxeno na fase de crecemento vexetativo. O

nitróxeno é crucial para unha serie de procesos fisiolóxicos de vital importancia para a

actividade vexetativa, desenvolvemento, crecemento e produtividade do oliveiral.

– AGRIMOBI Olive Total, con alto contido en nitróxeno, fósforo, potasio e

microelementos, co obxectivo de previr e corrixir estados carenciales durante as

fases do cultivo en que as demandas nutricionais son altas, especialmente entre

a pre-floracion e post-callado de froitos.

Máis información:

LINK MEDIOS DIXITAIS

https://icl-growingsolutions.com/é-é/agriculture/news-and-events/agrimobi-suspension-launch/