Gran húmido de millo en vacún de leite: Resultados dun estudo en 13 gandarías galegas

A empresa de sementes Dekalb realizou nos últimos meses o primeiro estudo en Galicia sobre utilización de gran húmido de millo na alimentación de gando vacún de leite e os seus resultados a nivel produtivo e económico.

O forte encarecemento das materias primas para elaboración do penso, e en concreto da fariña de millo, -rolda os 300 euros a tonelada nestes momentos e sen perspectivas de que baixe a curto ou medio prazo- está a levar a que cada vez máis gandarías de vacún de leite abaraten a ración destinando unha parte do cultivo de millo a ensilado en forma de gran húmido, un alimento de menor custo e máis dixestible que a fariña de millo.

“O gran húmido é relativamente fácil de elaborar: Precisamos que o millo estea un pouco máis maduro que para silo, entre 3 e 4 semanas máis de maduración, e por tanto en leiras ás que poida acceder a maquinaria nos meses de outubro ou novembro. Recóllese cunha colleitadora de cereal equipada cun cabezal que separa as mazarocas e logo a máquina debúllaas. O gran transpórtase até a granxa, onde se moe cun muíño e métese dentro dunha bolsa ou salchicha onde fermenta”, explica Pablo Amado, asesor agronómico de Dekalb para a zona centro da provincia da Coruña.

“O resultado -engade- é un alimento que se transforma moi ben en leite: contén entre un 60 e un 70% de materia seca e aproximadamente un 70% de almidón, que é máis dixestible e ten unha mellor degradación no rume, e por tanto mellor aproveitamento pola vaca para transformalo en leite, que a fariña de millo”.

Canto máis tempo de fermentación maior dixestibilidade:

Como punto de partida, o estudo realizado por Dekalb analizou se, do mesmo xeito que sucede co silo de millo, a dixestibilidade do gran húmido increméntase segundo o tempo de conservación, e a conclusión é que si.

“Partimos dun ciclo de millo Dekalb de entorno a 500 e comparamos varios silos de gran húmido da campaña 2021 con 1 mes de fermentación con outros que xa tiñan 12 meses de fermentación. A conclusión é que se nota unha importante diferenza na dixestibilidade nas primeiras horas: ás 7 horas o máis maduro tivo unha dixestibilidade do 93,17% mentres que no de 1 mes foi do 77,50%, polo que a nosa recomendación é esperar o máis que se poida para abrir os silos de gran húmido”, explica Pablo Amado.

Parámetros que se analizaron no estudo:

No estudo realizado por Dekalb participaron 13 gandarías galega que empezaron a introducir o gran húmido a partir de xaneiro deste ano.

Os parámetros que se analizaron foron:

-Custo ración €/vaca/día

-Produción de leite (litros / vaca/ día)

-Concentración proteína leite (variación % proteína)

-Variación concentración graxa (variación % graxa)

-Variación custo litro de leite (€/litro).

Custo medio de 155 euros tonelada e consegue abaratar 0,27 euros por día a ración

O custo do gran húmido para as granxas -incluíndo todo, tanto o cultivo, como o procesado- é duns 155 euros por tonelada.

Comparouse o custo económico antes e despois de introducilo na ración, e ao reducir a cantidade de concentrado, sobre todo de fariña de millo e de cebada, o custo diario de alimentación das vacas, mantendo a mesma cantidade de quilos de materia seca, pasou de 5,53 euros diarios a 5,26 euros diarios, un 5,13% menos.

Variación nas calidades do leite (graxa e proteína)

Analizouse tamén nas 13 gandarías que participaron no estudo a variación das calidades do leite antes e despois de introducir o gran húmido de millo na ración.

O resultado foi que a proteína se mantivo estable, cunha concentración do 3,45% de media nas granxas, mentres que a graxa experimentou unha lixeira baixada do 3,75% ao 3,69%.

Case un litro máis de leite por vaca e día

Porén, o lixeiro descenso na porcentaxe de graxa viuse compensado cun incremento da produción media de 0,9 litros máis por vaca e día, grazas á excelente dixestibilidade do gran húmido. En concreto, pasou de 36,71 litros por vaca e día a 37,61, o que supón un incremento do 2,39%.

0,59 € máis por vaca e día introducindo o gran húmido de millo na ración

En canto aos resultados económicos, o estudo de Dekalb calculou o impacto tendo en conta o abaratamento da ración, o incremento da produción e a leve penalización da industria láctea polo descenso na graxa do leite.

O resultado é que a introdución do gran húmido na ración mellorou os resultados de media nas 13 granxas en 0,59 euros por vaca e día.

“Non é un dato menor, pois son 216 euros máis por vaca e ano e se o extrapolamos a unha granxa de 100 vacas en muxido son 21.615 euros máis ao ano”, destaca Pablo Amado, asesor agronómico de Dekalb para a zona centro da provincia da Coruña.

Conclusións:

O estudo concluíu que o emprego do millo en gran húmido nas gandarías de vacún de leite é:

-Unha moi boa opción para producir enerxía sen depender do millo importado de terceiros países.

-É un alimento de excelente calidade pola súa alta cantidade de almidón e elevada dixestibilidade.

-Permite cultivar leiras máis afastadas da explotación.

-Reducimos custos de transporte: Nun só remolque transpórtase o gran dunha leira de millo que se se ensila toda a forraxe serían 3 ou 4 catro.

-Protección do solo durante o inverno: Todo o talo e follas do millo quedan en forma de capa sobre o chan protexéndoo das xeadas e da erosión pola choiva.

-Achegar de materia orgánica ao chan: Todos eses restos incrementan a materia orgánica do chan e, por tanto, melloran a súa estrutura.

-Redución da pegada de carbono: A descomposición deses restos vexetais permite secuestrar carbono no solo.

-Redución de carga gandeira.

-Mellora da rendibilidade.

“Ás gandarías que teñan fincas dispoñibles, diriámoslles desde Dekalb que este é un ano óptimo para facer gran húmido e mellorar así os seus resultados económicos”, conclúe Pablo Amado.

Resultado dunha analítica dunha das variedades cultivadas no estudo (Dekalb DKC 5741):