Zorvec Vinabel, o novo funxicida sistémico para a etapa de floración da vide

O produto de Corteva, distribuído en Galicia polo Grupo Soaga, ofrece unha solución eficaz para o control do mildiu. Jordi Rey explícanos neste vídeo as súas características e vantaxes, entre as que se atopan o seu efecto sistémico sen resistencias cruzadas, a protección dos novos crecementos e o feito de non lavarse coa choiva

Zorvec é unha solución funxicida que, grazas ao seu modo de acción, cambia o concepto de tratamento antimildiu respecto ao acostumado ata o de agora, asegurando unha protección óptima tanto das follas como dos acios, o que permite ao viticultor lograr unha calidade de colleita excelente e, por tanto, maiores beneficios, mesmo en condicións difíciles.

Dentro da familia de produtos de Corteva, Zorvec Vinabel incorpora unha nova materia activa para o control de enfermidades fúnxicas en viñedo cun óptimo perfil ambiental e de seguridade para o usuario.

Constitúe un novo modo de acción completamente nova que non presenta resistencia cruzada cos funxicidas antimildiu existentes

Esta nova molécula química, o oxathiapiprolin, produce múltiples efectos sobre o ciclo de vida do fungo e, grazas ao seu comportamento sistémico, protexe ás follas tratadas a medida que estas crecen e se expanden, incluíndo as follas que teñen menos do 20% do seu tamaño final no momento da aplicación.

Zorvec Vinabel garante a máxima protección da viña en momentos de maior sensibilidade á enfermidade

Zorvec Vinabel combina as propiedades da zoxamida, que ten un efecto cerapenetrante, é dicir, entra nas primeiras capas de ceras cuticulares, onde se fixa fortemente e difúndese lateralmente a medida que os acios e follas van medrando.

Recoméndanse dúas aplicacións cun intervalo de entre 10 e 14 días, entre a floración e o callado do viñedo

Como resultado do movemento sistémico translaminador e ascendente (vía xilema) conséguese a protección uniforme da máxima superficie foliar da planta, o que garante un excelente control preventivo contra o posible lavado por choivas posteriores ao tratamento.

Recoméndanse dúas aplicacións en bloque, separadas entre 10 e 14 días, en función da presión de mildiu que teñamos na parcela, entre a floración e o callado do viñedo. A dose de aplicación autorizada é de medio litro de Zorvec Vinabel por hectárea. O produto é distribuído en Galicia polo Grupo Soaga.

Zorvec cámbiao todo

Zorvec constitúe unha ferramenta nova para o control do mildiu da vide e unha adecuada prevención do desenvolvemento de resistencias fúnxicas, un produto que polas súas propiedades é un importante balón de osíxeno para o viticultor. As súas principais vantaxes son:

Sen resistencia cruzada con calquera outro funxicida actual

Garante a máxima eficacia e duración de control grazas ao seu efecto sistémico, para obter un óptimo beneficio das estratexias de manexo da enfermidade

Resistente á choiva tan só 20 minutos despois da aplicación, o que permite maior flexibilidade de aplicación mesmo baixo condicións meteorolóxicas desfavorables, minimizando a necesidade de novas aplicacións en caso de choivas imprevistas

Protexe o cultivo tratado a medida que este medra e se expande, protexendo eficazmente novos brotes non expostos ao tratamento