YaraMila ACTYVA: menos dose para maiores producións

Acadar o máximo potencial das nosas pradeiras é doado e posible se usamos os fertilizantes axeitados. Delagro pon a disposición dos gandeiros unha ampla gama de solucións de nutrición vexetal que cobren todas as necesidades e casuísticas posibles.
Grazas á súa alianza con Yara, o maior fabricante de fertilizantes do mundo, poñemos a disposición dos nosos clientes solucións únicas e innovadoras con dous obxectivos: mellorar a eficiencia dos cultivos e contribuír á redución do impacto ambiental. Unha destas solucións é YaraMila Actyva.
YaraMila ACTYVA é un fertilizante complexo de alto contido en nitróxeno fabricado baseándose no método de Nitrofosforación (patente de Yara), e que achega nitróxeno, fósforo e potasio totalmente asimilables (20-7-10). YaraMila® ACTYVA preséntase en forma perlada e resulta especialmente axeitado como abonado de inicio do cultivo.
Desde un punto de vista técnico é un referente en NPK, sobre todo para usar en herba ou mesmo podería ser recomendable para un uso en millo para ciclos curtos combinado con Yara Amidas en coberteira.
Trátase dun fertilizante complexo, polo que todos os nutrientes se atopan en igual proporción en cada perla ou gránulo, asegurando deste xeito unha achega homoxénea en cada un deles.
Actyva contén dúas formas de nitróxeno (nítrico e amoniacal), o que fai que este estea dispoñible para a planta tanto de forma inmediata como a longo prazo. Deste xeito, aseguramos un achegue de nutrientes continuo á planta.
Dentro das súas principais características, cómpre salientar o seu fósforo de alta solubilidade, que permite ver en pouco máis dun mes efectos positivos sobre as plantas, mesmo en terreos moi abonados. “YaraMila Actyva é un fertilizante que consegue anubiadura e callado que con outros produtos é moi difícil de conseguir”, tal e como nos di Daniel Baizán, Product Manager de Delagro. Esta alta solubilidade do fósforo é consecuencia do extraordinario desenvolvemento tecnolóxico que fixo Yara coa tecnoloxía P-Extend que achega, ademais, un pequeno contido en magnesio e xofre.
O feito de que funcione a baixas doses fai que sexa un produto cuxo uso é moito máis eficiente que outros fertilizantes, especialmente válido para gandeiros que van a dous cortes ou que traballan con pradeiras permanentes. Conséguese moi boa anubiadura, moi boa folla, con doses duns 300 kg aproximadamente por hectárea. Isto permítenos deixar o terreo con unhas condicións de abonado perfectas para un segundo corte ou mesmo para comezar o millo. En segundos cortes a dose sería un pouco máis alta.
A encaladura é un elemento fundamental para que o fertilizante faga o seu efecto. “Grazas a produtos como YaraMila Actyva, que contén na súa formulación xofre, logramos que os catións da terra se movan a capas máis profundas, acadando así maior raíz, sobre todo en millo, arrastramos aluminios cara ao fondo polo que logramos un maior desenvolvemento radicular”, cóntanos Baizán.
Con produtos como YaraMila Actyva, Delagro sitúase á vangarda da nutrición vexetal, cun catálogo de produtos que cobre todas as necesidades dos gandeiros da cornixa cantábrica. Usar abonos de alto valor engadido axuda a optimizar o uso dos fertilizantes, así como a mellorar as producións ao mesmo tempo que se produce unha optimización dos custos de abonado debido ao uso de menores doses. Isto repercute directa e positivamente no medio ambiente.