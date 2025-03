A XXVI Feira do Viño de Valdeorras celebrarase os días 31 de maio e 1 de xuño

A vixésimo sexta edición da Feira do Viño de Valdeorras celebrarase a fin de semana do 31 de maio e 1 de xuño. Esta é a data elexida e aprobada polo pleno do Consello Regulador, celebrado na mañá deste xoves na súa sede de Vilamartín de Valdeorras. A decisión convirte á cita de maior exaltación do viño valdeorrés, na máis temperá escollida de cantas se teñen celebrado ata agora.

Ademais, no pleno de hoxe, informouse dos resultados da auditoría documental da ENAC – Entidade Nacional de Acreditación –, evaluación na que non se obtivo ningunha “Non Conformidade”. Dito proceso tiña a súa continuación coa auditoría de adega, que hoxe mesmo tamén estase levando a cabo.

A orde do día tamén contemplou o nomeamento do representante do GDR e o seu substituto, a do prezo de verificación do viño rosado e a revisión das taxas analíticas, e a aprobación da modificación de diferentes procedimentos de evaluación e control de produto en viñedos e adegas.