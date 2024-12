A Xunta reclama garantías para o sector agroalimentario galego ante o acordo Mercosur-UE

As conselleiras de Economía e do Medio Rural destacan que o acordo podería servir para favorecer o crecemento das pemes galegas, mellorando a súa competitividade e presenza no exterior

Dende a Xunta de Galicia reclaman garantías para os sectores produtivos estratéxicos para a economía galega ante o novo escenario, tras o acordo entre a Unión Europea e Mercosur. En paralelo, consideran que esta alianza, no caso de Galicia, podería impulsar o comercio e a internacionalización das empresas galegas e anunciaron a apertura dunha nova Antena comercial do Instituto de Promoción Económica de Galicia (Igape) en Brasil, a primeira que se abrirá en América do Sur coa finalidade de apoiar os sectores que queiran operar neses mercados.

A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, e a titular de Medio Rural, María José Gómez, afirmaron que o acordo acadado o 6 de decembro facilitará “o intercambio comercial sen aranceis” entre os países europeos e os que forman o bloque económico suramericano: Arxentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Segundo indican, o pacto liberalizaría o 90 % das importacións e exportacións entre ambos bloques, ofrecendo oportunidades únicas para sectores estratéxicos en Galicia, coma o automóbil, os produtos agrícolas e a industria química.

A conselleira de Economía subliñou que un dos principais beneficios do acordo é a redución das barreiras arancelarias e non arancelarias, o que facilitaría unha maior fluidez nos intercambios comerciais. Tamén afirma que o futuro marco comercial permitiría ás empresas galegas aproveitar mellores condicións de acceso aos mercados de América do Sur, reducindo aranceis e mellorando a competitividade das exportacións.

Galicia solicitou solicitado ao ministro de Agricultura a convocatoria dunha conferencia sectorial urxente para tratar de esclarecer o impacto que Mercosur vai ter no eido primario

Lorenzana tamén se referiu ao apartado específico que incorpora o acordo para facilitar a internacionalización das pemes “e que recoñece as dificultades que estas empresas atopan ao intentar acceder a mercados exteriores”. Deste xeito, as propostas recollidas “poderían permitir ás empresas galegas de menor tamaño competir en condicións similares cos grandes operadores internacionais”.

Preocupación polo sector gandeiro

A conselleira do Medio Rural amosou a súa “preocupación” polas posibles consecuencias do acordo no sector agrogandeiro galego e insistiu na reclamación dunha conferencia sectorial urxente sobre esta cuestión, para avaliar ese impacto. “Se ben estamos nunha situación actual de estabilidade de prezos”, indicou a conselleira, o tratado supón “un novo reto” do que se descoñecen as implicacións reais no campo.

Por iso lembrou que diferentes comunidades autónomas, entre elas Galicia, teñen solicitado ao ministro de Agricultura, Luis Planas, a convocatoria dunha conferencia sectorial urxente para tratar de esclarecer o impacto que Mercosur vai ter no eido primario.

Gómez afirmou estar en contacto cos axentes do sector, en especial co da carne, que pode ser o máis “vulnerable”, a expensas de saber as implicacións concretas do tratado. Engadiu que “estaremos vixiantes” porque os produtores galegos teñen que competir en igualdade de condicións nesta nova realidade e tamén sobre as negociacións para a implementación da nova PAC, nas que “veremos como se vai protexer o sector agroalimentario europeo” nesta nova tesitura.

Reunión co sector en Madrid

A secretaria de Estado de Comercio do Ministerio de Economía, Amparo López Senovilla, e a secretaria Xeral de Recursos Agrarios do Ministerio de Agricultura, Ana Rodríguez Castaño, presidirán hoxe, na sede do Ministerio de Economía, unha reunión informativa coas organizacións profesionais agrarias e con cooperativas agroalimentarias, para explicarlles o acordo alcanzado entre a Unión Europea e os países do Mercosur.