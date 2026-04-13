A Xunta realizará en 2026 o maior gasto da súa historia para loitar contra os lumes forestais: 213 millóns de euros

O Consello da Xunta aprobou hoxe a actualización do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga) correspondente ao ano 2026, tras ser presentado ante o Consello Forestal do pasado 27 de marzo, e que recolle o maior investimento da súa historia cun montante total de algo máis de 213 millóns de euros, incluíndo persoal, así como investimentos en prevención e extinción, o que supón un 18 % máis con respecto ao ano pasado.
O Pladiga incorpora novos obxectivos específicos e está integrado por catro plans: o de prevención; o de detección, disuasión, investigación e medidas correctoras; o de extinción e o de formación
No marco do plan de prevención, darase continuidade ao programa de divulgación para centros educativos cun mínimo de 300 charlas dirixidas especialmente aos escolares das contornas rurais. Seguindo esta liña, apostarase de novo pola publicación “Os bolechas. Os incendios forestais”, para concienciar os escolares.
No eido das actuacións preventivas, está previsto actuar nunha superficie de 33.880,41 hectáreas, nas cales se prevén traballos en áreas cortalumes, creación de faixas auxiliares, mellora de pistas forestais e queimas prescritas, así como as accións enmarcadas dentro das subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios e nas colaboracións con entidades locais.
A maiores destes traballos preventivos, a Consellería do Medio Rural conta cun convenio para a xestión da biomasa nas faixas secundarias asinado coa empresa pública Seaga, a través do cal se lles presta apoio a administracións locais e propietarios para cumprir coas súas obrigas. Este convenio conta cun orzamento de 25 millóns de euros anuais, o dobre que o ano pasado.
Ao abeiro desta colaboración impulsarase -aínda máis- unha estratexia de aldeas preparadas fronte ao lume, impartindo charlas informativas nas parroquias priorizadas e naquelas catalogadas como de alta actividade incendiaria. O obxectivo é dar información sobre a necesidade dunha axeitada xestión das faixas secundarias por parte dos propietarios, así como unha serie de consellos de autoprotección en caso de incendio.
Plan de detección, disuasión, investigación e medidas correctoras
O Plan de detección, disuasión, investigación e medidas correctoras incorpora nesta actualización importantes novidades tecnolóxicas. Entre elas, salienta a ampliación dun 30 % da rede de videovixilancia, que chegará a 241 cámaras en 111 localizacións, e a introdución da intelixencia artificial no sistema interno de xestión, co fin de detectar de forma automática e inmediata fume e focos iniciais do incendio. Crearase tamén unha aplicación móbil, complementaria á canle do 085, para que a cidadanía poida alertar sobre calquera incendio forestal. Ademais, disporase de tres drons de vixilancia de última xeración que actuarán, principalmente, nas zonas de difícil acceso.
O mencionado plan inclúe, do mesmo xeito, as novas incorporacións relacionadas coa lista de parroquias de alta actividade incendiaria (PAAI). Neste ano saen dúas parroquias -Santigoso no concello ourensán da Mezquita e Pardo de Limia, en Muíños- e incorpóranse 11. Tendo isto en conta, o número total de PAAI en 2026 é de 35, das cales 24 repiten respecto á lista do ano pasado. En 2025 a cifra de PAAI era de 26.
Plan de extinción
Por outra banda, o Plan de extinción recolle, entre outras cuestións, os medios humanos e materiais e a súa distribución territorial. O dito plan recolle importantes novidades de cara a este 2026, como son o reforzo da Unidade de Directores de Extinción, especializada en grandes incendios forestais, que pasa de 6 a 15 membros; ou a incorporación de 42 novas brigadas, de catro compoñentes cada unha, pensadas para reforzar o dispositivo durante a tempada de alto risco de incendios.
En total, o dispositivo estará integrado un ano máis por máis de 7.000 persoas, contabilizando tanto os profesionais propios da Xunta como os adscritos a outras administracións.
No eido dos medios materiais, sumaranse 16 novos bulldózers para labores preventivos e seguirase a avanzar na mellora das infraestruturas, con actuacións nas bases aéreas existentes e na construción doutras novas, como a base de helicópteros de Lalín ou o aeródromo de Valga. Refórzanse os medios aéreos con dous novos avións de carga en terra, un de coordinación e un helicóptero pesado. En total, serán 24 os dependentes da Consellería, aos cales cómpre sumar os do Goberno central. En terra haberá unhas 380 motobombas e vehículos pesados, contabilizando tanto as da Xunta como as municipais.
Plan de formación
No eido da formación, o obxectivo é seguir a liña dos últimos anos e afondar na mellora da profesionalización e seguridade do persoal para conformar un dispositivo máis eficiente e capacitado para afrontar as novas tipoloxías de incendios forestais. Neste ano están previstos cursos monográficos, accións de adestramento do persoal e iniciativas formativas para medios das entidades locais e tamén dirixidas á poboación. Todo isto conta cun orzamento conxunto de preto dun millón de euros.
Obxectivos específicos
Dentro dos obxectivos específicos incluídos no Pladiga procúrase, entre outras cuestións, consolidar os convenios para a constitución de brigadas de prevención e defensa contra os incendios forestais en mancomunidades de concellos durante seis meses ao ano, así como impulsar o desenvolvemento dun proxecto piloto orientado a reforzar a colaboración da poboación local de cara á vixilancia contra os incendios forestais das comunidades de montes veciñais en man común.