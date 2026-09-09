A Xunta quéixase ao Goberno Central pola discriminación a Galicia nas axudas para a compra de fertilizantes

O director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria da Consellería do Medio Rural, Juan José Cerviño, trasladou este mércores o rexeitamento de Galicia aos criterios de reparto establecidos polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) das axudas para a compra de fertilizantes. Foi durante a súa participación na Comisión sectorial de Agricultura.
Segundo Cerviño, “os profesionais agricultores e gandeiros galegos resultaron prexudicados pola distribución destas achegas, xa que se empregaron unicamente criterios relativos á Superficie Agraria Útil (SAU), sen ter en conta o tipo de cultivo”. Así, sinalou que “non ten as mesmas necesidades de fertilización o millo -cultivo maioritario en Galicia- que o centeo, a avea ou a alfalfa, por poñer algúns exemplos”.
Nesta liña, o director xeral advertiu que “as comunidades do norte de España, entre elas Galicia, que plantan sobre todo millo, pero que teñen menos superficie cultivada en relación cos latifundios do centro e do sur, saen peor paradas no reparto”, algo que considerou inxusto e polo que pediu explicacións ao Ministerio.
Asemade, Cerviño criticou que, “dentro da superficie subvencionada, se pagase máis ao regadío que ao secaño, algo no que a nosa autonomía tamén saíu prexudicada, tendo en conta que a maior parte dos terreos en Galicia corresponden a este segundo tipo de cultivo”.