A Xunta publica este xoves a liña de axudas para maquinaria eficiente e de agricultura de precisión

A Consellería do Medio Rural publicará este xoves, 21 de maio, a convocatoria para a compra de equipamentos eficientes e de agricultura de precisión, dotada cun orzamento de 8,6 millóns de euros. O obxectivo é apoiar aos gandeiros e agricultores galegos ante o aumento dos custes de produción pola guerra en Oriente Medio.
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, explicou a liña nunha visita ás instalacións de Maxideza en Lugo, na que estivo acompañada polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.
Detallou que a través desta partida orzamentaria procúrase favorecer a modernización dos equipos das explotacións, fomentando nelas o uso de tecnoloxías que permitan unha utilización máis eficiente dos recursos naturais nos procesos produtivos.
A maiores, afirmou que estas achegas promoven a incorporación de equipamento máis eficiente, como os robots, os carros mesturadores que analizan os compoñentes das racións de comida ou as máquinas de aplicación eficiente de fertilizantes e fitosanitarios. Tamén se impulsa a adquisición de equipamentos para agricultura de precisión.
O importe da axuda será, como mínimo, do 40 % dos custos elixibles. Esta porcentaxe poderá incrementarse ata o 75 % en función dos requisitos que cumpra a persoa solicitante, como poden ser o caso dos investimentos en explotacións de agricultura ecolóxica, en zonas con limitacións naturais ou se se trata dunha persoa moza recentemente incorporada, entre outros. Neste sentido, o investimento mínimo elixible será de 12.500 euros, mentres que o máximo ascende a 100.000 euros.
Esta iniciativa contempla un total de 19,4 millóns de euros para o sector primario, entre os que se atopan estas axudas e tamén 10,8 millóns de euros para a estratexia de promoción agroalimentaria, a través da cal se levarán a cabo iniciativas orientadas ao fortalecemento das cadeas curtas de comercialización, á valorización do produto local e á rastrexabilidade e á diferenciación dos produtos agroalimentarios galegos nos mercados.