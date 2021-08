A Xunta promove un polígono de 100 hectáreas para viñedo no concello ourensán de Leiro

O conselleiro do Medio Rural, José González, reuniuse hoxe con veciños de Leiro para animalos a aproveitar os instrumentos que contempla a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia para poñer en valor os predios en desuso ou infrautilizados.

Neste caso concreto, proponse a creación dun polígono agroforestal neste municipio ourensán, orientado preferentemente cara a produción de viñedo, pero contemplando a posibilidade de diversificar os seus usos ao combinar cun aproveitamento mixto de gandaría extensiva cun uso forestal con árbores de especies autóctonas. O obxectivo é complementar as rendas dos titulares destes terreos aos que se quere implicar no proxecto.

Trátase, tal e como explicou o conselleiro aos veciños, de recuperar terra para xerar actividade económica e crear postos de traballo, contribuíndo a fixar poboación no rural e, ao tempo, avanzar na prioritaria anticipación aos incendios, mediante ese aproveitamento agrogandeiro ou forestal dos predios. Así, José González explicou que ao combinar varios usos nun mesmo polígono, debido principalmente a que o terreo é variable e non é homoxéneo, conséguese un aproveitamento sostible de toda a zona sen modificar as características do propio terreo.

Neste caso avalíase a posibilidade de poñer en valor preto de 100 hectáreas que, entre outras finalidades e tendo en conta a súa situación estratéxica, poderían contribuír ao aumento da superficie e da produción vitivinícola dentro da denominación de orixe Ribeiro.

Chamamento aos veciños para que participen

O conselleiro explicou que a iniciativa pode ser da Administración ou de particulares, requirindo o acordo de propietarios (ou representantes dos dereitos de uso) de cando menos o 70% da superficie do perímetro do proxecto. De aí, dixo, “o chamamento que facemos aos veciños de Leiro, para que participen desta iniciativa dinamizadora do territorio”.

A maiores, o titular de Medio Rural trasladou que dentro desta figura dos polígonos establécese tamén a dos denominados cortalume, que procuran a xestión do territorio agroforestal co fin de anticiparse aos incendios. Así, aportan novas solucións á prevención convertendo as devasas en polígonos agroforestais nos que a prevención de incendios se combinará coa posta en valor destas zonas, promovéndose a actividade agrícola, gandeira e forestal, en todos os casos mediante criterios sostibles e, no caso dos usos forestais, utilizando especies que reduzan o risco de propagación de lumes.

Carácter preferente

José González engadiu que nesta actuación terán carácter preferente as zonas de concentración ou reestruturación parcelaria rematadas que presenten un abandono superior ao 50%; as áreas cortalume, que se delimitarán con criterios técnicos e aquelas nas que se acredite a disposición de compromisos de adhesión ao proxecto, que deberán supoñer unha superficie mínima do 70% das terras incluídas no perímetro proposto do polígono agroforestal.

Tamén, entre as restantes zonas, darase carácter preferente ao desenvolvemento de proxectos de polígonos cando concorran circunstancias como que se trate de zonas de elevada aptitude agropecuaria que se atopen en situación de especial abandono, ou da ampliación da base territorial das explotacións existentes mediante o acceso a terras estremeiras en situación de abandono ou infrautilización ou con usos ou orientacións non conformes coa cualificación feita no catálogo de solos agropecuarios e forestais de Galicia.

Ademais, tamén se terá en conta a recuperación e posta en valor de terras acaídas para producións acollidas a indicacións xeográficas protexidas e denominacións de orixe protexida, así como para producións que estean a optar a ese recoñecemento ou calquera outra marca de garantía de calidade, como este caso de Leiro. En definitiva, concluíu González, con todas estas medidas trátase de dinamizar o territorio e de xerar actividade económica para que sexa posible vivir no e do rural.