A Xunta pretende recuperar os viveiros públicos con fins produtivos e divulgativos

A finais do ano 2021, o Consello da Xunta aprobaba a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia. Un dos obxectos enmarcados nese documento de planificación do sector forestal até 2040 é o desenvolvemento de distintas actuacións nas instalacións dos viveiros públicos da comunidade co obxecto de adaptalos ás necesidades actuais e preservalos como lugares axeitados para proxectar o traballo realizado en materia de conservación e mellora xenética forestal a través dunha rede de parcelas de alto valor xenético repartidas pola comunidade.

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, explicou este venres na Comisión de Agricultura do Parlamento galego que a Xunta proxecta investir 200.000 euros ao ano ata 2027 nos distintos viveiros públicos para recuperar a súa capacidade produtiva e reconvertelos con fins divulgativos.

O rexurdimento dos viveiros públicos proponse como complemento e non como competencia aos viveiros privados

“Estes viveiros públicos son instalacións que veñen de hai moito tempo, algúns proceden dos anos 50, cando se dedicaban a producir planta para as repoboacións. Pero a medida que o sector privado foi desenvolvendo a capacidade de producir planta, esta actividade dos viveiros públicos foi decaendo para non supoñer competencia aos viveiros privados”, explicou.

“Agora queremos recuperar a actividade destes viveiros, adaptando as instalación ás necesidades actuais, pero sendo sempre respectuosos coa actividade dos viveiros privados. A intención é a conservación in situ dos materiais xenéticos e cando estean plenamente operativos queremos engadirlles unha función divulgativa”, indicou.

Divulgar o proceso da produción de semente e a repoboación no monte

“Até o momento puxemos en marcha tres viveiros, en Oroso, Oleiros e Guitiriz. Levamos investido medio millón de euros e a idea e acadar en 2027 o millón de euros, a un ritmo de 200.000 euros anuais. Este ano vaise arranxar un edificio singular que hai en San Breixo (Guitiriz) cun investimento de 70.000 euros, e levaranse a cabo actuacións de rodalización e silvicultura nos Trollos (Bóveda)”, detallou José Luis Chan.

No ano 2027 pecharase esta recuperación dos viveiros de titularidade autonómica que a Xunta inscribe nun proxecto máis amplo. “Non é unha actuación illada, senón que compón un tres pés formado polo noso centro de produción de semente no sequeiro de Carballo, os viveiros públicos e os montes xestionados pola Administración Galega, permitindo conservar deste xeito o acervo xenético forestal de múltiples especies”, defendeu.

A intención da Xunta é que estes tres elementos poidan ser visitables. “Esperamos en 1 ou 2 anos comezar a facer labor divulgativa e de formación, con roteiros autoguiados e poder ofrecerlle actividades educativas e divulgativas aos colexios para que os máis pequenos participen en actividades de plantación de sementes e árbores”, indicou.

Produción testemuñal de planta

A Xunta non quere que a recuperación dos viveiros de titularidade autonómica supoña competencia algunha para os viveiros forestais privados que existen en Galicia, polo que a produción de planta nos viveiros públicos será “testemuñal”, en palabras do director xeral.

A produción de planta estará unicamente dirixida a cubrir as necesidades de reforestación en montes xestionados pola Administración galega e outras repoboacións públicas efectuadas por exemplo nas faixas cortalumes arredor dos núcleos de poboación ou doazóns para plantacións simbólicas como as realizadas con motivo do Día da árbore.

Produciránse entre 17.000 e 20.000 plantas de frondosas autóctonas ao ano e establecéronse rodais de piñeiro radiata

Outra das funcións sería tamén a de subministrar material ao Sequeiro de Carballo para a produción de semente, así como aos distintos viveiros privados que a soliciten. “Leváronse a cabo instalacións de hortos de sementes afondando na coordinación co centro de produción de sementes que temos en Carballo para a conservación e mellora dos recursos xenéticos forestais e a reprodución de sementes de especial interese”, indicou.

O viveiro de Bóveda dirixirase a masas de frondosas, cunha produción anual obxectivo de entre 17.000 e 20.000 plantas. As especies producidas centraranse no carballo, cerdeira, rebolo, bidueiro, freixo, acebo, pradairo, faia ou aliso.

Nas parcelas das que dispoñen os distintos viveiros públicos establecéronse tamén rodais de pino radiata de alta calidade que producirán material para semente. Mediante unha rede de parcelas de alto valor xenético e xestión de materiais de base que preténdese asegurar a calidade do material forestal xenético subministrado, fixando como indicador a creación dun total de 20 parcelas no período 2021-2025.