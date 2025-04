A Xunta márcase como obxectivo transformar este ano en Galicia o 75% do leite producido

A Xunta de Galicia márcase como obxectivo estratéxico o de aumentar a industrialización do leite que se produce na comunidade e avanza que “actualmente estase a avanzar no obxectivo do 75% do leite transformado no horizonte do 2025, co fin último de dotar de valor engadido ao produto”. Segundo os datos de febreiro deste ano o 67% do leite producido en Galicia era transformado na comunidade.

Así o destacou hoxe a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, nunha visita ás instalacións de Naturleite, situadas no concello lugués de Meira, onde foi recibida polo presidente de COVAP, Ricardo Delgado; e a súa directora xeneral, María Jesús Peteira. A cooperativa andaluza é propietaria da planta, onde se envasa principalmente leite líquido para Mercadona, da que é interproveedora.

Durante a visita, na que estivo acompañada polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; e polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias; María José Gómez destacou a contribución desta ao sector lácteo galego, xa que a principal materia prima que empregan é o leite de vaca, recolléndoo e transformándoo en Galicia.

Así, tamén salientou a importancia do sector lácteo da comunidade, consolidándose como un dos piares da súa economía. Galicia produce o 42 % do leite de España e atópase entre as primeiras rexións europeas produtoras. Este eido representa o 1,5 % do PIB galego e supón o 2 % da produción industrial nacional. En relación coa aposta do Goberno autonómico, cabe sinalar a Estratexia de dinamización do sector lácteo, deseñada de xeito específico para este sector.