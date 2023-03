A Xunta inicia dúas novas parcelarias no concello coruñés do Pino para reestructurar case 1200 hectáreas

A Xunta anuncia o inicio da tramitación para a avaliación previa das zonas de reestruturación parcelaria de Arca II e de Montes de San Miguel de Pereira -no concello coruñés do Pino- con 837 hectáreas e 349 hectáreas respectivamente. Así o acordaron o conselleiro do Medio Rural e o alcalde desta localidade coruñesa, Manuel Taboada, nunha reunión na que tamén estivo presente a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé.

Así, xa está publicada na web sobre parcelarias da Oficina Virtual do Medio Rural a consulta pública inicial de cara á posible execución destas zonas, co obxecto de que as persoas involucradas poidan presentar alegacións deica o próximo 3 de abril. En concreto, no apartado Consultas públicas poderanse atopar os documentos de consulta do cumprimento dos obxectivos xerais e os planos relativos a estes procesos.

No concello do Pino xa se remataron 12 zonas de reestruturación parcelaria, cunha superficie concentrada que acada as 9.319 hectáreas, afectando a 80.724 parcelas e a 11.124 predios resultantes de 5.705 persoas propietarias.