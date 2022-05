Un informe da Xunta calcula que as granxas de Ternera Gallega Suprema venden 1 euro/Kg. por baixo do custo de produción

O conselleiro do Medio Rural insiste na necesidade de frear a venda a perdas e anuncia axudas directas de carácter autonómico para complementar as aprobadas polo Ministerio

O conselleiro do Medio Rural, José González, presentou este luns os datos dun informe elaborado pola Xunta, en colaboración coa Fundación Juana de Vega, que constata a situación xeralizada de venda a perdas no sector de vacún de carne, que no caso da carne de Suprema se sitúa nun euro en quilo.

Segundo este estudo, realizado a partir dos datos aportados por unha vintena de explotacións de Ternera Gallega Suprema, o prezo mínimo estimado para cubrir o custo de produción tería que situarse en 6,20 euros/quilo canal, mentres os prezos percibidos actualmente oscilan entre os 5,10 e os 5,20 euros/quilo canal.

Os custos de produción sitúanse de media en 6,20€ e o prezo de venda non pasa neste momento de 5,20€

Xa que logo, concluíu o conselleiro, “en números redondos estamos diante dunha diferenza de 1 euro por quilo entre o que terían que percibir os gandeiros para cubrir os seus custos e o que realmente cobran, ou o que é mesmo, estase a dar unha situación de venda a perdas”, asegurou, algo considerado ilegal pola Lei da Cadea Alimentaria.

As subvencións representan un terzo dos ingresos das ganderías

José González explicou que o informe fíxose a partir dunha mostra dunha vintena de explotacións das catro provincias galegas, que presentan unha serie de conclusións canto ao balance de ingresos e gastos. Así, indicou, no primeiro caso, os ingresos medios máis importantes corresponden á venda de becerros e representan arredor do 54% do total. As subvencións acadan tamén un peso importante, supoñendo o 34% do total.

Os pensos de cebo dos becerros incrementáronse entre un 25 e un 35%

En canto aos gastos, a alimentación é a partida que ten máis peso, cun 54% do total, e a continuación sitúanse as amortizacións, cun 11%. Neste apartado de gastos, insistiu González, cómpre ter en conta os incrementos rexistrados nos prezos de materias primas que vén padecendo o sector desde 2021, especialmente no que atinxe á alimentación do gando. Así, o conselleiro destacou que os prezos dos pensos de cebo para os becerros, do millo, do trigo ou da cebada medraron entre un 25 e un 35%, mentres que os da electricidade, o gas e outros combustibles subiron por riba do 21%.

Dar traslado da situación aos matadoiros e supermercados

O titular de Medio Rural sinalou que estes resultados vanse trasladar aos asinantes do protocolo da cadea de valor da carne, coordinado pola Xunta, para que dispoñan de datos sobre a situación actual de venda a perdas, e incidiu na necesidade de cumprir a lei neste eido, para garantir a transparencia e a sustentabilidade do sector.

Con todos estes datos enriba da mesa, José González sinalou que se constata, en primeiro lugar, que as explotacións de vacún de carne vinculadas a Ternera Gallega Suprema teñen unha baixa rendibilidade, que se traduce nunha marxe neta negativa cando se imputa como custo o salario propio das persoas propietarias, equivalente a 1,5 veces o Salario Mínimo Interprofesional.

Os prezos actuais non garanten un salario mínimo aos produtores

En segundo termo, que os prezos actuais non cobren os custos de produción, que se viron incrementados pola suba dos prezos das materias primas, da enerxía e de combustibles, entre outros. E, por último, e como consecuencia do anterior, que resulta preciso valorizar a carne de Ternera Gallega Suprema nos puntos de venda e que este aumento repercuta nos prezos que reciben os gandeiros, defendeu.