A Xunta convoca os premios ao desenvolvemento rural de Galicia

A decimoquinta edición dos premios busca incentivar a participación privada e recoñecer iniciativas destacadas no rural galego

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, anunciou a convocatoria da decimoquinta edición dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia. Esta convocatoria ten como obxectivo “premiar aquelas actuacións que contribúan de forma singular a promocionar o medio rural e a xerar unha sociedade rural máis dinámica e cohesionada”.

As bases reguladoras aprobadas estipulan que os premios se outorgarán en réxime de concorrencia competitiva, en varias categorías que inclúen mocidade, paisaxe rural, proxectos de interese social, turismo, sector agro-gandeiro, mulleres, innovación tecnolóxica e recuperación da terra agraria. Cada premio consistirá nun diploma e unha dotación en metálico de 10.000 €.

Para financiar esta convocatoria está previsto un crédito inicial de 80.000 €, e o prazo para presentar as solicitudes é dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia. As solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Os premios serán outorgados ás iniciativas que se adecúen aos requisitos establecidos, sendo avaliadas por un xurado segundo criterios de contribución ao obxectivo da categoría, impacto económico, creación de emprego, sustentabilidade, igualdade e apoio social, entre outros. Fixouse unha puntuación mínima de 60 puntos para ter en conta as propostas.

As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaránse preferentemente por medios electrónicos. O prazo de resolución será de cinco meses contado desde que finalice o prazo para presentar as solicitudes.

As persoas premiadas deberán destinar o importe dos premios a melloras ou actuacións complementarias respecto das iniciativas premiadas. Contra esta resolución cabe interpoñer recurso de reposición ou recurso contencioso-administrativo.