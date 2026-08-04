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A Xunta convoca este mércores a orde de axudas para apoiar a transformación de produtos agrarios

A Xunta incrementa en 4 millóns as axudas, ata un total de 15 millóns de euros, segundo anuncia a conselleira de Medio Rural durante unha visita á industria láctea Celega

Campo Galego
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A Xunta convoca este mércores a orde de axudas para apoiar a transformación de produtos agrarios

Visita da conselleira de Medio Rural, María José Gómez, a Celega.

A Consellería do Medio Rural incrementará en 4 millóns de euros a dotación da última convocatoria de axudas destinadas a apoiar investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios. Deste xeito, a liña orientada a aumentar o valor das producións agrarias pasará dos 11 aos 15 millóns de euros, mentres que a convocatoria incorpora tamén, por primeira vez, unha liña específica para financiar investimentos con obxectivos ambientais, dotada con 7,9 millóns de euros. Está previsto que a orde das axudas se publique este mércores no Diario Oficial de Galicia.

O anuncio foi realizado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante unha visita á empresa láctea Celega, situada no concello lucense do Saviñao e beneficiaria destas axudas. Durante a visita, a titular do departamento destacou que estas achegas evidencian o compromiso da Xunta coa modernización e competitividade da industria agroalimentaria galega.

A conselleira lembrou que o Executivo autonómico destinou desde 2016 un total de 195 millóns de euros para financiar máis de 600 proxectos de mellora industrial, dos que unha parte significativa corresponde aos sectores lácteo e cárnico, que concentran aproximadamente a metade dos beneficiarios.

Durante o percorrido polas instalacións de Celega, Gómez puxo en valor o papel da compañía como referente do sector lácteo galego e a súa base cooperativa, pois é propiedade das cooperativas Lemos e Coreber. Tamén salientou o seu compromiso cos produtores galegos e as certificacións das que dispón en ámbitos como a seguridade alimentaria, a xestión ambiental, o benestar animal e o residuo cero.

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