A Xunta comprométese a facer nos meses da primavera o saneamento gandeiro nas granxas en extensivo

A coordenadora na Terra Chá do Sindicato Labrego Galego, Margarida Prieto Ledo, acompañou esta semana a gandeiras e gandeiros da comarca a unha xuntanza co director xeral de Gandería, José Balseiros, para lle expor os problemas que veñen sufrindo polas “deficiencias nas campañas de saneamento”.

Segundo afirma o SLG, “a Consellaría do Medio Rural admitíu que efectivamente está a haber un mal funcionamento da campaña de saneamento, e que así fora trasladado xa á empresa”. Das propostas realizadas polas gandeiras e gandeiros asistentes á xuntanza, Balseiros comprometeuse a que a partir de agora as campañas se saneamento se fagan na primavera, que é a época máis idónea, e quedou en estudar a posibilidade de que as ganderías teñan acceso a todos os resultados das probas online na oficina virtual, en lugar de ter que pedilo cada gandeiro como está a acontecer na actualidade.

A Consellaría tamén se comprometeu a valorar poder facilitar ás gandeirías información do historial sanitario dun animal, antes de mercalo e incorporalo, así como a actualizar as vinculacións entre as propias gandeirías, dado que as actuais non se corresponden coa realidade.

Os representantes das granxas afectadas presentaron unha batería de medidas, entre elas a realización da proba comparada e o incremento das indemnizacións por sacrificio

Non resultou sen embargo receptivo o director xeral de gandería ante a proposta de que se active unha solicitude de axudas para compensar a estas explotacións, aínda que dixo que se comprometía a valoralo, ao tempo que informou de que por parte do Ministerio estanse a revisar os varemos de indemnización.

Protestas desde o mes de outubro

A delegación dos produtores, formada por Josefina Cillero Chao da Balsa (Muras), Henar Román Fernández Labrada (Abadín) e Senén Lamelas (Fanoi), denunciou os problemas que están a sufrir as explotacións por mor do “prolongado mal funcionamento do servizo de saneamento animal”, implicando nalgúns casos perdas económicas. “O sustento de moitas familias está en grave risco”, dixeron.

As granxas da comarca levan organizándose e denunciando dende outubro do ano pasado unha situación que non só está a incrementar a súa carga de traballo e provocando un considerable aumento de custos e perdas, senón tamén “infrinxindo un deterioro importante do medio debido á reducción da carga gandeira e ao cambio e manexo dos animais, conlevando o desprestixio das explotacións afectadas e incrementando as dificultades que impiden que a xente moza fique ou se incorpore á actividade agraria, acentuando o despoboamento das áreas rurais”, denuncian.