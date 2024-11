A Xunta avoga pola recuperación do matadoiro de Sarria

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, xunto ao alcalde Claudio Garrido e a directora territorial, Olga Iglesias.

María José Gómez, conselleira do Medio Rural, destacou a relevancia do matadoiro municipal de Sarria para o sector agrogandeiro e a industria cárnica da comarca, tras reunirse co alcalde, Claudio Garrido, e a directora territorial, Olga Iglesias.

Gómez subliñou que o Goberno galego confía en que o equipo municipal resolva os problemas de xestión detectados, co obxectivo de normalizar o uso das instalacións. A conselleira destacou a importancia de manter este servizo público en beneficio dos veciños e da economía local.

A Xunta ofreceu colaboración ao Concello, sempre que este presente un proxecto económico sólido e viable. A comarca de Sarria destaca por acoller un número importante de granxas, polo que o matadoiro resulta esencial para o sector. Desde que rexistrou unha avaría no verán, o matadoiro está pechado, polo que precisa un investimento para a súa reapertura e que haxa algunha empresa interesada en coller a concesión.